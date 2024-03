Mainz-Trainer Bo Henriksen ist das Ein-Mann-Kraftwerk

Die Power und der Optimismus des Dänen scheinen sich auf sein Team zu übertragen. Nach dem 2:0 gegen Bochum scheint der Klassenerhalt wieder möglich.

Wo, bitte schön, nimmt dieser Mann seine Energie her? Bo Henriksen, seit fünf Spielen Mainzer Trainer, scheint während des Spiels an der Seitenlinie so viele Kilometer abzuspulen wie manche Spieler, die auf dem Rasen stehen. Auch nach dem Spiel kommt der 49-Jährige nicht zur Ruhe, streicht sich unablässig durchs Haar, ballt die Faust und spricht in einer Mischung aus Deutsch und Englisch davon, wie intensiv alles angegangen werden muss.

Das scheint sich auszuzahlen: Das 2:0 gegen Bochum war für Henriksen der zweite Sieg mit den Mainzern. Damit hat er jetzt schon öfter gewonnen als seine Vorgänger Bo Svensson und Jan Siewert, die nur einmal erfolgreich waren. Die Befürchtungen, dass das 1:8 gegen die Bayern das Team aus der Bahn werfen würde, sollten sich nicht bestätigen.

Mainz-Trainer Bo Henriksen sprüht vor Energie

Stattdessen schwor das dänische Energiebündel sein Team auf die Spielsituation ein: "Wir haben jetzt nur noch ein Finale, dann ein Finale, dann ein Finale." Das nächste gebe es in 14 Tagen in Leipzig. "Das wird ein Kampf bis zum Ende", so Henriksen. Einer, bei dem die Mainzer wieder auf verloren geglaubte Qualitäten zählen können: Jonathan Burkardt, selbst lange Zeit verletzungsbedingt außen vor, traf nicht nur doppelt, sondern auch per Elfmeter. Bislang wurden alle vier Strafstöße in dieser Saison vergeben, der ehemalige U21-Kapitän war eigentlich nicht als Schütze vorgesehen. Nach dem Treffer sei folglich "einiges von mir abgefallen", sagte der 23-jährige Stürmer nach Schlusspfiff.

Prompt gab‘s auch ein Lob vom Dauermotivator Henriksen: "Jonny hat die Verantwortung übernommen, das hat etwas mit Mut zu tun. Aber so ein Typ ist er, solche Typen brauchen wir. Er hat ein großes Herz." Auf einmal scheint sogar der direkte Klassenerhalt angesichts von nur noch sechs Punkten Rückstand wieder möglich zu sein für Mainz. Mit Henriksen als Kraftspender scheint alles möglich.

