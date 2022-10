Manchester United suspendiert Superstar Cristiano Ronaldo

Der Portugiese hatte beim Sieg seiner Mannschaft die Spielerbank verlassen während die Partie noch lief - ein Eklat. Nun reagierte der Verein.

Die problematische Beziehung zwischen Manchester United und seinem Superstar Cristiano Ronaldo hat eine neue Eskalationsstufe erreicht. Wie der englische Verein mitteilte, wird der 37-Jährige nicht zum Kader der „Red Devils“ im Spiel gegen den FC Chelsea am Samstagabend gehören.

Damit reagiert Manchester auf das Verhalten des Portugiesen beim 2:0-Sieg gegen Tottenham Hotspur. Ronaldo, der unter dem neuen Trainer Erik ten Hag wieder über die komplette Spieldauer nur Ersatz war, verließ die Ersatzbank noch während das Spiel lief. Kurz vor dem Abpfiff stapfte er in die Kabine des Old Trafford, vorbei an den Fans, den Blick gesenkt - und ohne Rücksprache mit ten Hag gehalten zu haben.

Sportlich ist Cristiano Ronaldo in Manchester abgemeldet

Ein vom mehrfachen Weltfußballer angestrebter Wechsel hatte sich im Sommer zerschlagen. Sportlich scheint CR7 keine Zukunft in Manchster zu haben. Der Trainer und sein Spieler haben wohl zu unterschiedliche Auffassungen über Ronaldos Rolle. Schon im Sommer wollte der fünfmalige Champions-League-Sieger unbedingt den Club verlassen.

Denn ten Hag setzt auf mannschaftsdienliche Akteure, die auch im Spiel gegen den Ball viel laufen sollen. Ronaldo gönnt sich derweil gern Pausen, um bei Angriffen glänzen zu können. Doch längst ist er nicht mehr die Tormaschine, die er einst bei Juventus Turin (134 Pflichtspiele/101 Tore) oder Real Madrid (438/450) verkörperte. Und ten Hag ist nicht bereit, sein System einem alternden (Ex-)Ausnahmespieler zu unterwerfen.