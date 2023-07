Mit der Leberkässemmel auf dem Trikot kann nichts schiefgehen

Besser geht`s nicht: Warum auf dem Trikot des österreichischen Zweitligisten SV Ried eine Leberkässemmel prangt.

In Österreich gelten andere Regeln und Begrifflichkeiten. Das ist in der Politik so, im Leben allgemein und natürlich auch im Fußball. Ein Hackentrick heißt Ferserl, ein Schlag mit dem Ellbogen hört sich als Reiberl gar nicht so schlimm an und eine wichtige Regel betrifft die Werbung. Die ist im Alpenland überall zu finden: So finden Sponsoren Zugang zu den Vereinsnamen (legendär hier: Casino Salzburg!) und auf dem Trikot wird auch noch das letzte Fleckerl für einen Geldgeber frei gemacht.

Selbst auf dem Allerwertesten wird in Österreich noch gerne ein Werbebanner platziert, auf den Schultern wird sowieso geworben. Denn, ganz wichtig: Dös Geld hat koa Mascherl, wie der Alpenbewohner zu sagen pflegt. Zu deutsch: Geld stinkt nicht.

Der SV Ried aus Österreich wirbt auf dem Trikot für Leberkäse

Das führt zu kuriosen Konstellationen auf dem Trikot. Und mit der wohl besten Werbung, die je auf einem Fußballtrikot prangte, kann der ruhmreiche SV Ried, pardon: Der SV Guntamatic Ried aufwarten. Denn zu den neun Emblemen und Werbelogos, die auf der Vorderseite (!) des Shirts zu sehen sind, sticht der linke Ärmel hervor. Auf ihm ist klar und deutlich eine Leberkässemmel zu sehen.

Damit soll ein Fleischereibetrieb beworben werden, der laut Eigenaussage "österreichischer Meister bei der Erzeugung von hochqualitativen Fleischprodukten" ist. So meisterlich das ist, so verbesserungswürdig waren zuletzt die Leistungen des SV Ried: Letztes Jahr gings runter in die zweite Liga. Kann mit diesem König der Trikotwerbung aber nur eine Frage der Zeit sein, bis wieder alles erstklassig ist. Und bis dahin hat die Werbung einen netten Nebeneffekt: Kassiert einer ein Reiberl, ist das Letzte, was er sieht, eine Leberkässemmel. Sauber.