Multifunktionär und Strippenzieher: Das System Rainer Koch

Plus Beim dauerkriselnden DFB soll mal wieder ein neuer Präsident gewählt werden. Einer, der sich immer halten konnte: Vize Rainer Koch. Warum ist das eigentlich so?

Neuanfang lautet das erklärte Ziel der beiden Präsidentschaftskandidaten Peter Peters und Bernd Neuendorf vor dem DFB-Bundestag, bei dem am Freitag eine neue Führungsspitze gewählt werden soll. Wieder einmal. Denn seit 2006, dem Ende der Amtszeit von Gerhard Mayer-Vorfelder, ist kein Präsident des Deutschen Fußball-Bundes regulär aus dem Amt geschieden.