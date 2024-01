Nach Schiedsrichter-K.o.: Wie ein Zuschauer zum vierten Offiziellen wurde

Tobias Krull stand früher als Torwart im Kader der Wolfsburger – sein Traum von der Bundesliga erfüllte sich aber 14 Jahre später als Schiedsrichter.

Den Traum von der Bundesliga hegen viele – dass er sich aber mit 14 Jahren Verzögerung und völlig unerwartet erfüllt, ist doch etwas ungewöhnlich. Passiert ist das nun Tobias Krull. Der stand mit 20 Jahren beim VfL Wolfsburg mal unter Vertrag und durfte ab und an bei den Profis mittrainieren. Recht bald war aber klar: Das reicht nicht für die höchsten Weihen. Heute ist Krull 32 Jahre alt, arbeitet in einem Autohaus und ist Sportlicher Leiter beim Sechstligisten MTV Gifhorn. Fußball ist sein Hobby – und als Fan saß er am Samstag auf der Tribüne des VfL Wolfsburg, als dieser sein Heimspiel gegen Köln bestritt. Nach einer Viertelstunde geschah aber das, was Krulls Traum noch wahr werden ließ.

Ein Schuss traf Schiedsrichter-Assistent Thorben Siewer so schwer am Kopf, dass dieser nicht mehr weitermachen konnte. Verletzt sich ein Schiedsrichter, wechselt er in aller Regel mit dem vierten Offiziellen den Job. Dessen Platz ist zwischen den Trainerbänken. Laufen muss man da nicht so viel. Daran war bei Siewer aber auch nicht mehr zu denken, so dass schnell Ersatz gesucht wurde.

Schiedsrichter K.o. in Wolfsburg: Bekommt Krull die 1000 Euro Entschädigung?

Der Stadionsprecher bat alle Amateur-Schiedsrichter, sich zu melden – und Krull hat auch einen Schiedsrichter-Schein. Innerhalb von Minuten hob er die Hand, tauschte mit Siewert die Kleidung ("Die Klamotten haben ein bisschen gespannt") und auf einmal hieß es: mittendrin statt nur dabei. Und das nicht schlecht: Gut habe er es gemacht, befand etwa Kölns Coach Timo Schultz. Bleibt nur die Frage: Bekommt Krull die rund 1000 Euro, die dem vierten Schiri zustehen? "Das kläre ich mit dem DFB", sagte er mit einem Lächeln. Zu besprechen hat er nun ohnehin genug: "Mein Handy explodiert gerade."