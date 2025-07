Nagelsmann setzt auf ter Stegen - wenn er im Verein spielt

Julian Nagelsmann setzt weiter auf Marc-André ter Stegen als Nummer eins bei der WM im kommenden Jahr - allerdings unter Bedingungen. Der deutsche Fußball-Bundestrainer machte deutlich, dass der wegen einer Rückenoperation länger ausfallende Torhüter vom FC Barcelona auch im Verein wieder Stammkeeper werden muss.

«Am Ende ist er unsere Nummer eins, wenn er gesund und im Verein die Nummer eins ist», sagte der 38 Jahre alte Nagelsmann beim Internationalen Trainer-Kongress in Leipzig. Überlegungen zu einer möglichen Rückkehr von Manuel Neuer (39) vom FC Bayern gebe es «Stand jetzt» nicht, erklärte der Bundestrainer.

Nur noch Nummer drei beim FC Barcelona

Mit ter Stegen, der nach Neuers Rücktritt nach der Heim-EM im vergangenen Jahr die Nummer eins im deutschen Tor ist und als solche in die WM im kommenden Jahr in den USA, in Kanada und Mexiko gehen soll, stehe er in einem «Super-Austausch», sagte Nagelsmann. Für den 33-Jährige sei es total bitter gelaufen.

Ter Stegen musste sich erneut einer Rückenoperation unterziehen. Er wird mehrere Monate ausfallen. Nach seiner schweren Knieverletzung in der vergangenen Saison wird er erneut viele Spiele verpassen.

Hinzu kommt, dass er beim FC Barcelona schon vor der Operation nicht mehr als Nummer eins galt. Die Katalanen holten den 24 Jahre alten Joan García vom Stadtrivalen Espanyol. Zudem wurde der Vertrag mit Wojciech Szczęsny (35) verlängert. Berichten zufolge will der Club ter Stegen, zuletzt Kapitän der Mannschaft, auch aus finanziellen Gründen loswerden.

Er gehe davon aus, dass ter Stegen wieder gesund und auch die Nummer eins werde, betonte Nagelsmann. «Sollte es nicht der Fall sein, gibt es viele gute Ideen, viele gute Lösungen.» Ins Details ging Nagelsmann dabei nicht. Die nächsten Länderspiele stehen Anfang September an auswärts gegen die Slowakei und daheim gegen Nordirland.

