Nur noch die Säge hilft: Im englischen Hull ist das Fußballtor zu groß

Aller moderner Fußballtechnik zum Trotz: Beim Verein Hull City ist das Tor tatsächlich zu groß. Zur Unterhaltung des Publikums findet sich eine schnelle Lösung.

Um den tief gehenden Wissensstand eines wahren Fußballfans zu überprüfen, werden neben der Abseitserklärung auch gerne die Maße eines Fußballtors abgefragt. Die 7,32 Meter Breite auf 2,44 Meter Höhe nach der DIN-Vorgabe der Fifa, des Weltfußballverbands, sollte also jede und jeder parat haben, der sich irgendwann mal in ein Expertengespräch begibt.

Jedes Fitzelchen Fußballspielfeld ist mittlerweile vermessen

Denn bei der exakten Größe der Tore ist die Fußballwelt mindestens genauso pingelig wie bei der Einhaltung der Abseitsregel. In beiden Fällen wird kein Millimeter mehr oder weniger geduldet. Weil per ausgefeilter Torlinien-Technologie mittlerweile jedes Fitzelchen Spielfeld exakt vermessen ist und „kalibrierte Linien“ ein Höchstmaß an Genauigkeit vorgaukeln, rechnet allerdings kaum jemand mehr damit, dass es irgendwo nicht mit rechten Dingen zugehen könnte.

Wenn das Fußballtor nicht die geforderten Maße von 7,32 Breite und 2,44 Höhe aufweist, ist Handlungsbedarf angesagt. Foto: Sebastian Richly (Symbolbild)

Doch dann entdeckte ein Kontrolleur im britischen Hull City das Unfassbare: Vor dem Zweitliga-Duell gegen Birmingham City war tatsächlich ein Tor zu groß. Exakt zwei Inches (etwa fünf Zentimeter). Nicht daran zu denken, die Partie unter diesen irregulären Umständen anzupfeifen. Stattdessen beschlossen die Offiziellen kurzerhand, die überlangen Torpfosten absägen zu lassen.

Birmingham City trifft auch ins verkleinerte Fußballtor

Zum Amüsement aller Fußballfans zeugt ein Video in den sozialen Medien davon, wie die schnelle Eingreiftruppe das Tor eiligst aus den Angeln hebt, es auf den Boden legt und mit einem Akku-Schneider normgerecht zurechtstutzt. 20 Minuten später steht das Tor, die „kalibrierten Linien“ sind korrigiert und auf die neue Höhe angepasst und das Spiel kann ordnungsgemäß über die Bühne gehen. Profitiert haben die Gastgeber von Hull City nicht von ihrem beherzten Säge-Einsatz. Die Gäste von Birmingham trafen bei ihrem 2:0-Sieg auch in das so aufwendig verkleinerte Tor.

