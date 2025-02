Pechsträhne hält an: David Alaba verletzt sich kurz nach Comeback erneut

Erst kürzlich feierte David Alaba nach einem Kreuzbandriss sein Comeback. Doch nun fällt der österreichische Nationalspieler erneut aus. Wie sein Verein Real Madrid am Dienstag mitteilte, zog sich Alaba eine Verletzung im Adduktorenbereich zu. Berichtet wird von einer mehrwöchigen Ausfallzeit.

Durch die Verletzung Alabas gehen Reals Trainer Ancelotti nun die Innenverteidiger aus - und das vor Spielen, die über den Erfolg der Saison entscheiden könnten. Neben dem Österreicher verletzte sich am Wochenende auch der deutsche Nationalspieler Antonio Rüdiger. Er musste bei der Auswärtsniederlage bei Espanyol Barcelona bereits nach einer Viertelstunde das Feld verlassen. Der Verein gab mittlerweile bekannt, dass Rüdiger sich eine Verletzung des Bizeps femoris, des hinteren Oberschenkelmuskels, zugezogen hat. Eine Ausfallzeit wurde nicht genannt, doch auch hier gehen Medien von mehreren Wochen aus. Mit Éder Militão steht auch der letzte Stammspieler aus der Innenverteidigung mit einem Kreuzbandriss bereits seit Längerem auf Madrids Verletztenliste.

Real Madrids Abwehrnot: Alaba und Rüdiger fallen aus

Ancelotti wird nun improvisieren müssen. Am kommenden Samstag steht das Stadtderby gegen den Rivalen Atlético an. Dieses Jahr hat das Spiel aufgrund der Tabellensituation eine besondere Brisanz: Das stark aufspielende Atlético hat nur einen Punkt Rückstand auf den Tabellenführer Real. Ein Spiel also, das eine kleine Vorentscheidung im Meisterschaftskampf liefern könnte. Nur wenige Tage später muss Real dann noch gegen Manchester City das Hinspiel der neuen Play-offs in der Champions League bestreiten. Auch wenn die Mannschaft von Pep Guardiola eine vergleichsweise schwache Saison spielt, hätte Real Madrid Innenverteidiger internationaler Klasse gut gebrauchen können.