Fußball

12.03.2022

Pepi und Co. – warum so viele Bundesligaprofis "made in USA" sind

Plus Nordamerikanische Nachwuchsprofis fluten den europäischen Markt. Dahinter steckt eine erstarkte Profiliga MLS, ein Ausbildungssystem und die WM 2026.

Von Johannes Graf

Wenige Tage weilte Ricardo Pepi in Deutschland, als er davon erzählte, einmal mit dem FC Augsburg in der Champions League antreten zu wollen. Wenngleich er relativierte, dass sich das derzeit, mitten im Abstiegskampf, verrückt anhören möge, so sprach aus ihm uramerikansicher Optimismus und der stete Ansatz, alles Mögliche erreichen zu können, so man denn gewillt ist, alles Mögliche dafür zu tun.

