Plötzlich stand Sabrina Hüttmann an der Spitze des schwäbischen Fußballs

Sabrina Hüttmann liebt den Amateurfußball und nimmt in ganz Bayern eine Vorreiterrolle ein. Mit den Verbands- und Vereinsmitarbeitern will sie die Herausforderungen der Zukunft meistern.

Ein knappes Jahr ist es her, dass beim denkwürdigen Bundestag des Deutschen Fußball-Verbandes der bis dahin mächtige Vizepräsident Rainer Koch bei seiner Wiederwahl krachend scheiterte. Das Wahldebakel hatte auch personelle Auswirkungen auf den von Koch geführten Bayerischen Fußball-Verband (BFV). Wie bei einer Reihe hintereinander aufgestellter Dominosteine löste Kochs Abwahl und der kurze Zeit später verkündete Verzicht auf das Präsidentenamt in Bayern eine personelle Kettenreaktion aus. Von der wiederum Sabrina Hüttmann betroffen war. Vor einem Jahr kümmerte sie sich noch schwerpunktmäßig um den Frauen- und Mädchenfußball in Schwaben, am Ende aller Personalrochaden war die 38-Jährige plötzlich Bezirksvorsitzende.

Hüttmanns Eltern gaben den letzten Kick

"Darauf kannst du dich gar nicht vorbereiten", gibt Hüttmann unumwunden zu, zumal dieser Karrieresprung im Ehrenamt keineswegs geplant war. An der Spitze des schwäbischen Fußballs stand mit Christoph Kern ja gerade ein neuer Mann. Doch Kern wurde Kochs Nachfolger als bayerischer Präsident – und Hüttmann wurde Schwabens Vorsitzende. "Ich hatte schon gegrübelt, ob ich das machen soll und mir das Okay vom Arbeitgeber eingeholt", verrät sie. Den letzten Kick gaben Sabrina Hüttmann dann ihre Eltern, die meinten: "Mach es halt."

Dass die in Welden im Landkreis Augsburg wohnhafte Hüttmann damit die erste Frau an der Spitze einer der sieben bayerischen Bezirke wird, war ihr zu dem Zeitpunkt nicht bewusst. "Das habe ich erst aus den Medien erfahren", verrät sie. Für sie selbst spielt das Geschlecht ohnehin keine entscheidende Rolle: "Ich liebe den Amateurfußball, habe ihn in allen Facetten seit meiner frühesten Jugend an als Spielerin, dann als Schiedsrichterin bis hoch zur Bezirksliga kennengelernt und im Verband alle möglichen Stationen durchlaufen. Ich kenne die Probleme der Aktiven, der Schiedsrichter und der Spielleiter. Deshalb habe ich mir die Aufgabe zugetraut."

Dass Institutionen wie der Fußball-Verband despektierlich als Heimat der "alten, weißen Männer" verschrien sind, sieht Hüttmann längst als überholt. "Bei unseren schwäbischen Mitarbeitern haben wir eine ganz gesunde Mischung, sowohl was das Alter wie das Geschlecht angehen", ist sie überzeugt – und dass Hüttmann in einer Umgebung mit vielen Männern tätig ist, das ist sie ohnehin gewohnt: "Ich bin Informatikerin bei einem Energieanbieter, da ist es nicht anders." Manchmal sei das sogar ein Vorteil, die männlichen Kollegen zügeln sich bei der Wortwahl eher.

Vorgänger Johann Wagner ist ein enger Ratgeber

Seit vergangenem Juli hat Hüttmann nun den Bezirksvorsitz inne und ist damit Nachfolgerin von prägenden Persönlichkeiten wie Hermann Güller und Volker Wedel. "Da trete ich in große Fußstapfen", weiß Hüttmann, die sich auch mal Rat beim Zusamaltheimer Johann Wagner, bis 2021 schwäbischer Bezirksvorsitzender, geholt hat. Wagner kennt die im benachbarten Villenbach (Landkreis Dillingen) aufgewachsene Funktionärin schon Jahrzehnte, er ist ein enger Vertrauter. "Letzlich", so Hüttmann, "muss ich aber meinen eigenen Weg gehen. Irgendjemand zu kopieren, das bringt nichts."

Lesen Sie dazu auch

Die Erfahrungen der ersten Monate bewertet Hüttmann durchaus positiv, Herausforderungen wie die Tagung mit allen schwäbischen Mitarbeitern im Kloster Irsee hat sie gemeistert. "Wobei es schon etwas anderes ist, ob man daran teilnimmt oder plötzlich vor allen steht und die Verantwortung trägt. Anfangs war ich noch nervös, das hat sich allerdings schnell gelegt." Denn längst gilt es, die Herausforderungen der Zukunft zu meistern, gemeinsam mit den rund 800 Vereinen. "Aufgrund meiner Vergangenheit ist es mir schon ein Anliegen, dass wir wieder mehr Frauen und Mädchen für den Fußball begeistern. Ich denke, dass die Vereine dadurch auch den Mitgliederrückgang stoppen, ja den Trend sogar umkehren können." Positiv empfindet Hüttmann die neue Möglichkeit, dass Frauen in Männerteams mitspielen können. "Das ist nicht auf eine Spielklasse beschränkt, grundsätzlich ist das in allen Ligen möglich. In Schwaben habe ich bereits 15 solcher Fälle genehmigt", verrät sie und bezeichnet das Projekt "Dorfkick", bei dem weniger auf gültige Spielberechtigungen geachtet wird als vielmehr darauf, dass möglichst viele Mädels gegen den Ball treten, als eine Herzensangelegenheit.

Ein großes Thema ist außerdem das Ehrenamt. "Ich erlebe es ja selbst, dass es zu wenige Leute gibt, die sich in den Vereinen engagieren – und da nehme ich den Verband als die Dachorganisation der Klubs nicht aus. Wir sind ständig dran, wie wir bessere Rahmenbedingungen schaffen können", berichtet Hüttmann, wohl wissend, dass da der BFV alleine wenig erreichen kann und zusätzliche Unterstützung aus der Politik benötigt. Trotzdem könne im Kleinen die Arbeit erleichtert werden. "Die persönlichen Kontakte sind zwar wichtig, ich muss aber nicht jede Ausschusssitzung als Präsenzveranstaltung abhalten. Warum sollen meine Allgäuer Mitarbeiter jedes Mal die Fahrt nach Augsburg auf sich nehmen? Videositzungen sind da echte Alternativen."