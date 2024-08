Viertligist Erfurt sucht Trikotsponsor per Gewinnspiel

Rot-Weiß Erfurt geht auf der Suche nach einem neuen Trikotsponsor einen wohl bisher einmaligen Weg. Der Fußball-Regionalligist möchte einen neuen Geldgeber per Gewinnspiel finden. Laut einer Mitteilung können Lose für 2.400 Euro von Interessenten erworben werden. Schon am Dienstag sollen die Gewinner gezogen werden. In der vergangenen Saison nahm RWE laut eines «Bild»-Berichts über das Trikotsponsoring 100.000 Euro ein.

«Da herausfordernde Zeiten manchmal außergewöhnliche Maßnahmen fordern, gehen wir nun auch in der Trikotvermarktung einen komplett neuen Weg», sagte Geschäftsführer Franz Gerber der «Thüringer Allgemeinen». Der Hauptgewinn ist ein Trikotsponsoring bis zum 20. Spieltag, beginnend mit dem Thüringen-Derby beim FC Carl Zeiss Jena am Mittwoch. Der zweite Preis ist das Sponsoring vom 21. bis 34. Spieltag. Auch weitere Werbeflächen werden verlost.