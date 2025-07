Rote Linien bei der Reform der Regionalligen

Alle Meister müssen am Saisonende aufsteigen dürfen. Dies ist eine alte Forderung – und doch lässt sich dieses Verlangen nicht immer durchsetzen. Nicht nur an der Schnittstelle zwischen professionellen und semiprofessionellen Fußball, der den Meisten wohl sofort in den Sinn kommt, sondern quer durch alle Amateurligen gibt es Härtefälle. Doch an der Schnittstelle zwischen der Regionalliga und der 3. Liga ist das Problem besonders augenfällig. „In der Geschichte des deutschen Fußballs war es noch nie der Fall, dass alle Meister tatsächlich aufsteigen durften“, gab jüngst BFV-Präsident Christoph Kern jedoch zu bedenken.

Lok Leipzig steht nach Meistersaison mit leeren Händen da

Auch der bayerische Spitzenfunktionär kann nachvollziehen, dass viele die aktuelle Aufstiegsregelung zur 3. Liga ungerecht finden, wenn selbst souveräne Meister wie jüngst Lok Leipzig in den K.o.-Spielen scheitern. Der Nordost-Meister musste dem TSV Havelse den Vortritt lassen. Eine einfache Lösung sieht der Jurist derweil nicht. Denn aktuell ist es so, dass für fünf Regionalligen nur vier Aufstiegsplätze zur Verfügung stehen. Überlegungen, fünf Teams aus der 3. Liga absteigen zu lassen und dafür die Spielklasse von 20 auf 22 Klubs aufzustocken, erteilen die aktuellen Drittligisten eine ebenso deutliche Absage wie der Deutsche Fußball-Bund (DFB).

Der Ball liegt somit bei den Regionalverbänden, die sich auf eine Lösung mit vier statt fünf Regionalligen einigen müssten. „Die Diskussion ist ja nicht neu, seit 2017 wird darüber nachgedacht“, erläutert Kern – und verweist auf die 18 verschiedenen Vorschläge, die öffentlich bekannt sind. Genau das ist wiederum ein weiterer Teil des Problems, denn auf eine einzige Lösung können sich die Verbände und Vereine bis dato nicht einigen.

Bundesligist Union Berlin zählt zu den Unterstützern

Neuen Schwung hat die Diskussion im Frühjahr erfahren, als sich erst nahezu alle Klubs aus der Regionalliga Nordost zu einer Initiative zusammengeschlossen haben, die mittlerweile aus dem ganzen Bundesgebiet unterstützt wird. Selbst Bundesligist Union Berlin zählt zu den Unterstützern, ebenso die bayerischen Regionalligisten Würzburger Kickers und FV Illertissen. Mit dem Ziel, dass am Ende eben zumindest alle Regionalliga-Meister aufsteigen. Aktuell dürfen nur die West- und Südwest-Meister direkt hoch, während die Vertreter des Nordens, Nordostens und Bayerns zwei Aufstiegsplätze unter sich ausmachen.

Kern kann sich mit der Forderung der Initiative durchaus anfreunden, mit deren Vertreter hat sich der bayerische Präsident bereits zu einem Gesprächstermin getroffen und wäre bereit, die eigenständige Regionalliga Bayern aufzugeben. „Unser Angebot, mit Thüringen und Sachsen eine gemeinsame Liga zu bilden, liegt auf dem Tisch“, so der BFV-Präsident. Allerdings besteht daran bei den Thüringern und Sachsen kein Interesse. Deren Hauptargument dagegen ist, dass der Nordosten in der jetzigen Form erhalten bleiben muss, weil die ehemalige DDR bis 1990 ein Fifa-Mitglied war und eine eigene Nationalmannschaft hatte. Jetzt soll das Gebiet wenigstens durch eine eigene Spitzenliga repräsentiert werden.

Rote Linie aus Bayern

Für Kern wiederum gibt es aus bayerischer Sicht ebenfalls „rote Linien“, die in erster Linie die aktuelle Ligenstruktur im Freistaat betrifft. „Der BFV ist gesprächsbereit, allerdings nur, wenn dann auch unsere Bayernliga-Meister aus dem Norden und Süden direktes Aufstiegsrecht in die Regionalliga haben“, so der Präsident. Denn die Forderung, dass alle Meister aufsteigen müssen, dürfe sich nicht nur auf einen einzigen Fall in den Regionalligen beziehen.