„Schenkst du mir dein Trikot?“: Beim FC Kopenhagen ist das Betteln jetzt verboten

Schilder, auf denen Fans um die Trikots bitten, gibt es fast überall. Jetzt verbieten die ersten Klubs das Betteln – auch, weil es finanzielle Interessen gibt.

Am Anfang stand, wie meistens, eine Idee. In diesem Fall: keine ganz schlechte. Irgendwann muss jemand damit angefangen haben, auf einem Stück Karton eine Bitte an den Lieblingsspieler zu formulieren, dass dieser doch bitte das Trikot an denjenigen schenken soll, der sich die Mühe mit dem Schild gemacht hat: „Lieber Poldi, schenkst du mir dein Trikot?“ Das ist, wenn es das erste Mal passiert, recht pfiffig und dürfte wohl auch zum Erfolg geführt haben.

Mittlerweile sieht die Sache etwas anders aus: Kein Vorbereitungsspiel irgendwo in der Ödnis eines Trainingslagers, in dem nicht eine Horde Schilderbettler auf einen Satz Trikots spechtet. Mittlerweile ist das einigen Klubs sauer aufgestoßen. Der FC Kopenhagen etwa hat nun seinen Fans mitgeteilt, dass Bettelschilder künftig bei Heimspielen verboten sind. Die Vereinsführung des dänischen Klubs begründete dies damit, dass es „weder den Spielern noch dem Verein möglich ist, die vielen Wünsche zu erfüllen, und wir daher viele Kinder enttäuschen, die mit der Hoffnung kommen, ein Trikot zu bekommen“. Zudem stünden die Spieler recht schnell als überhebliche Arroganzprotze da, wenn sie kein Trikot aushändigen.

Manche der erbettelten Trikots waren danach in Onlinebörsen zu finden

Verboten sind die Schilder bereits jetzt schon bei einer Reihe anderer Vereine, etwa bei Ajax Amsterdam oder Slavia Prag. Die Tschechen führen noch ins Feld, dass eine „organisierte Gruppe im Stadion Kinder benutzt, um nach Spielertrikots zu fragen“. Die Trikots waren dann wenig später auf Onlinebörsen zu finden, die Kinder hingegen auch bei anderen Vereinen in Tschechien zu sehen.

In Deutschland gibt es bislang noch bei keinem Klub ein Verbot. Der SV Darmstadt 98 sprach vor einem Jahr aber aus denselben Gründen eine eindringliche Empfehlung an seine Besucher aus, auf diese Schilder zu verzichten. Wie der Verein der ARD-Sportschau auf Anfrage sagte, sind nach der Bitte „die Schilder im Stadion merklich zurückgegangen“.

In anderen Sportarten gibt es so etwas noch nicht, dafür aber jede Menge anderer kreativer Ideen. Bei der Tour de France etwa waren reihenweise Radfans zu sehen, die Basketballkörbe oder Ähnliches gebastelt hatten, in die die Fahrer die nicht mehr gebrauchten Trinkflaschen werfen konnten. Die sind ein beliebtes Souvenir bei Fans. Und, gute Nachricht: Im Vergleich zu den Trikots im Fußball gibt es auch deutlich mehr davon. Pro Jahr werden im Profi-Radsport rund 630.000 Trinkflaschen verbraucht. Keine ganz schlechte Idee.