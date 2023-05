Sieben Abstiege in sechs Jahren: Elvis Manu ist der größte Pechvogel des Fußballs

Egal ob in den Niederlanden, der Türkei, Polen oder China: Für Elvis Manu steht fast jedes Jahr der Abstieg fest. Über einen, der das Unglück gepachtet hat.

Dass am Ende einer Saison jemand absteigen muss, macht die Sache im Tabellenkeller natürlich ungemein spannend. Für die Fans und die Spieler ist der Abstieg der blanke Horror, das auf der Tabelle manifestierte Totalversagen. Das geht meist einher mit Tränen, Vorwürfen, Selbstzweifeln. Es ist nicht bekannt, wie Elvis Manu mittlerweile einen Abstieg angeht. Der niederländische Abwehrspieler hat erst am Wochenende wieder diese Erfahrung gemacht. Das 1:1 seines Klubs FC Groningen gegen Deventer hat den Abstieg des Vereins aus der Eredivisie besiegelt, nach 28 Jahren.

Das ist für alle recht schlimm, für Manu aber mittlerweile der normale Ausgang einer Saison. Denn in den vergangenen sieben Jahren ist der 29-Jährige rekordverdächtige sechs Mal abgestiegen: 2016 mit den Go Ahead Eagles, 2017 mit Genclerbirgli, 2018 mit Belediyespor, 2019 mit Beijing Renhe. Vergangene Saison mit Wisla Krakau und nun eben mit Groningen. Der tabellarische Systemabsturz – er gehört zum Saisonende von Manu dazu wie für andere das Müsli zum Frühstück. Die sportliche Apokalypse als Dauerzustand.

Der Rekordmann der Bundesliga Elvis Manu hat nur fünf Abstiege in sieben Jahren

In der Bundesliga hält Andreas Keim, der zwischen 1985 und 1992 mit fünf Klubs innerhalb von sieben Jahren den Gang in die zweite Liga antreten musste, als Rekordhalter – doch Elvis Manu hat nicht nur in der Summe mehr Abstiege, sondern war auch als globale Abrissbirne im Einsatz: Von den Niederlanden über die Türkei und China bis Polen – welcher Verein Manu verpflichtet, weiß, was er bekommt.

Was macht das mit einem Menschen? Und setzt sich diese Pannenserie etwa im Privatleben Manus fort? Nicht auszuschließen ist, dass jener Elvis Manu, der an einem Freitag, den 13. August 1993 (kein Witz!) in Dordrecht geboren wurde, seine kompletten Ersparnisse in Wirecard-Aktien angelegt hat, beim Mensch-Ärgere-Dich-Nicht-Spielen stets eine Eins würfelt und vor zwei Jahren seine Heizung komplett auf Gas umgestellt hat. Wahrscheinlich lösen die Katastrophen mittlerweile nicht mehr viel mehr als ein Achselzucken aus.

Spannend wird nur, zu sehen, für welchen Verein Manu in der kommenden Saison auflaufen wird. Fakt ist: Stand jetzt ist er nur von Botev Plovdiv an Groningen ausgeliehen und somit auf dem Markt. Sehr spannend wird es, zu sehen, welcher todesmutige Verein die Nerven haben wird, ihn zu verpflichten.

