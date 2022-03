"Tacheles!": Hertha BSC ruft Fans auf Twitter zum Frust-Talk auf

Die Hertha befindet sich seit Wochen im sportlichen Sturzflug, der Frust unter den Fans ist groß. Die Social-Media-Abteilung ging nun einen ungewöhnlichen Schritt.

Wie befreiend es sein kann, sich über lässliche Dinge wie eine mies kickende Fußball-Mannschaft zu ereifern – selten wird das so deutlich wie in diesen Tagen. Für viele gehört das Pöbeln und Schimpfen zum Fußball dazu wie die Stadionwurst. Und doch war es ein gewagtes Experiment, das das Social-Media-Team von Hertha BSC Berlin am Montag veranstaltet hat. Unter dem simplen Slogan "Tacheles" forderte der Bundesligist seine Fans via Twitter dazu auf, ihnen mal digitalerweise die Meinung zu geigen.

Eine eingeforderte Eskalation auf Social Media – das wirkt, als ob man mit zwei Benzinkanistern ein brennendes Haus betritt. Tatsächlich gab es für den Big City Club, der sich aktuell in höchster Abstiegsgefahr befindet, reichlich Verbalschellen. Neben Kritik an Trainer, Taktik, Spieler und Vereinsführung in allen Varianten gab es aber auch kreativ vorgetragene Häme, teilweise wurde auch nur in Großbuchstaben kommuniziert. Einer der vielen enttäuschten Hertha-Fans schrieb: "Um meine Eltern zu zitieren: Ich bin nicht mal sauer. Ich bin einfach enttäuscht."

Vor allem Fans gegnerischer Teams beteiligten sich rege

Vor allem bei gegnerischen Fans machte der Aufruf die Runde. Ein Anhänger des Tabellennachbarn VfB Stuttgart brach eine wohl nicht ganz ernst gemeinte Lanze für den Trainer: "Bitte an Tayfun Korkut festhalten!", während ein Bremer weniger Erbarmen zeigte. Hertha sei zwar echt mies. Dass der zuvor an Werder ausgeliehene Davie Selke nun aber wieder in Berlin spielt, sei eine tolle Sache. "Danke dafür!" Ein Fan des Drittliga-Ersten Magdeburg freute sich hingegen auf die Spiele zwischen beiden Teams in der kommenden Saison.

Immerhin: Respekt gab es für das bemitleidenswerte Social-Media-Team der Berliner. Das Urteil eines Users: Wenn die Spieler auch so leidensfähig sein würden wie die Leute, die den Twitter-Account der Hertha betreuen, sei schon viel gewonnen.

