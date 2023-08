Teuerster Verteidiger der Welt: Gvardiol-Wechsel von Leipzig zu Manchester City perfekt

Josko Gvardiol kam 2020 für 18 Millionen Euro zu RB Leipzig. Nun machen ihn Pep Guardiola und Manchester City zum teuersten Abwehrspieler der Welt.

Der Rekordtransfer von Josko Gvardiol zum Champions-League-Sieger Manchester City ist perfekt. Wie Fußball-Bundesligist RB Leipzig und der englische Premier-League-Club am Samstag bekannt gaben, schließt sich der 21 Jahre alte Innenverteidiger dem Team von Pep Guardiola an und wird somit zum teuersten Abwehrspieler der Welt. Die Sachsen sollen für den kroatischen Nationalspieler rund 91,5 Millionen Euro Ablöse plus Boni erhalten. Gvardiol war 2020 für 18 Millionen Euro von Dinamo Zagreb zu RB gekommen. Bislang hielt Harry Maguire, der 2019 für 87 Millionen Euro von Leicester City zu Manchester United ging, diese Bestmarke.

Gvardiol besaß eigentlich erst für den kommenden Sommer eine Ausstiegsklausel für seinen bis Sommer 2027 laufenden RB-Vertrag. Die festgeschriebene Summe sollte sich bei 110 Millionen Euro bewegen. Doch Guardiola wollte den Alleskönner in der Abwehr sofort und forcierte den Wechsel. (dpa)