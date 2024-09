Teurer Goldpreis: Der VfB und sein stolzes Trikot für die Champions League

Der Werbetext für Fußballtrikots ist längst zu einer eigenen Textform geworden. Wer denkt, dass auf der Arbeitskleidung der Kicker einfach nur Streifen, Pfeile oder sonstige Muster zu finden sind, liegt gewaltig falsch. Alles ist Ausdruck einer „Dynamik“, „Aggressivität“ oder „Angriffslustigkeit“´, jedes Detail steht für die Identifikation mit Stadt, Land oder Fluss.

Denn jedes Trikot ist selbstredend auch ein Anlass, dem Fan noch mehr Geld aus der Tasche zu leiern. Die Spielregeln für die Bundesliga-Klubs sehen so aus: Pro Saison sind drei Trikots – ein Heim-, ein Auswärts-, ein Alternativshirt – erlaubt. Dazu darf jeder Verein pro Spielzeit noch ein besonderes Shirt auf den Markt werfen. In aller Regel warten die Klubs damit noch ein wenig ab, bis sich im Laufe der Saison ein Anlass bietet, sei es in Form eines Jubiläums, eines Retro-Spieltags oder eines besonders üppigen Loches in den Finanzen. Der VfB Stuttgart, seines Zeichens seit kurzem stolzer Teilnehmer an der Champions League, wollte offenkundig nicht abwarten und stellte schon am Donnerstag sein viertes Jersey speziell für die Königsklasse vor.

Auch ok, weil weißes Shirt und roter Brustring, aber eben kein Gold: das Heimtrikot des VfB Stuttgart.

Stolz und Preis: Das neue VfB-Trikot für die Königsklasse

Dabei gehen die ambitionierten Schwaben revolutionäre Wege: Statt wie üblich ein weißes Trikot mit einem roten Brustring auf den Markt zu werfen, gibt es speziell für die große Bühne ein weißes Trikot mit rotem Brustring und – Achtung – einem goldenen Schriftzug. Neben dem Spieler- und Vereinsnamen ist auch das Logo des Ausstatters in Gold gehalten. Damit fügt es sich ein in die Kollektion: Das Auswärtstrikot ist in Rot gehalten und hat einen weißen Brustring, das Alternativshirt ist in Schwarz gehalten. Jetzt aber eben: Gold. Und das ist natürlich nicht einfach nur Gold, sondern Beleg dafür, dass das Ganze „,mit Stolz getragen“ wird, so der VfB im hauseigenen Werbetext.

So viel Stolz und revolutionäres Design haben natürlich ihren Preis: Während die bisher erschienenen drei Trikots für Erwachsene mit jeweils 84,99 Euro zu Buche schlagen, werden für das Champions-League-Trikot saftige 94,99 Euro fällig. Wer dann noch einen (goldenen!) Spielernamen oder das Logo der Königsklasse auf dem Shirt haben möchte, befindet sich schnell im ebenso stolzen dreistelligen Euro-Bereich. Tja, der Goldpreis hat in den vergangenen fünf Jahren eben eine steile Entwicklung genommen. Muss man Verständnis für haben. Das sehen offenbar auch die VfB-Fans so, die dem Vizemeister am Donnerstag die digitale Verkaufsbude einrannten, bis in den Nachmittag mussten Kaufwillige einen Platz in der digitalen Warteschlange in Kauf nehmen. Ist aber auch ein toller Brustring geworden.