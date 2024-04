Tim Kleindienst erzielt in der Bundesliga einen 2,5-Pack

Beim 3:3 gegen den VfB Stuttgart ist der 28-Jährige eine prägende Figur. Warum der Stürmer des 1. FC Heidenheim nicht rundum zufrieden ist.

Tim Kleindienst ärgerte sich im Nachgang dieses spektakulären 3:3. Stürmer denken in Toren, die sie selbst erzielen. Und Kleindienst hatte nach einer guten Stunde getroffen. So jedenfalls seine Sicht der Dinge. "Es wäre schöner gewesen, wenn du das Tor kriegst", betonte der 28-Jährige. Offiziell blieb der zwischenzeitliche Anschlusstreffer ein Eigentor von Alexander Nübel. Der Torhüter des VfB Stuttgart hatte den Ball nach einem Kopfball von Kleindienst nicht abwehren können, die Kugel rollte hinter die Linie.

An ihrer Eindeutigkeit keinen Zweifel ließen jedoch der zweite und dritte Treffer des 1. FC Heidenheim. Beide Male der Torschütze: Tim Kleindienst. Wobei vor allem das 2:2, technisch perfekt mit dem linken Außenrist erzielt, künstlerisch anmutete. Wenn man so möchte, hatte der Angreifer einen 2,5-Pack erzielt. Ob nun zwei oder drei Treffer - an diesem Tag stellte der groß gewachsene Stürmer die beiden Stuttgarter Torjäger Serhou Guirassy und Deniz Undav, die je einmal trafen, in den Schatten.

Tim Kleindienst bleibt beim SC Freiburg der Durchbruch verwehrt

Kleindienst ist einer jener Spieler, die sinnbildlich für den Heidenheimer Erfolg in dieser Spielzeit stehen. Wirklich zugetraut hatte kaum einer dem Aufsteiger den Verbleib in der Erstklassigkeit, doch Trainer Frank Schmidt und sein Team sind vorerst gekommen, um zu bleiben. Zwar haben die Heidenheimer in diesem Jahr bislang nur einmal gewonnen, wissen aber weiterhin positiv zu überraschen.

Wie vieles andere passen Heidenheim und Kleindienst zusammen. Mitunter ist schwer zu erklären, warum ein Spieler in einem Verein kaum zurechtkommt, während er im anderen den Zenit des Schaffens erreicht. Kleindienst, im brandenburgischen Jüterbog geboren, hätte vor einigen Jahren beim SC Freiburg seine Erstligatauglichkeit beweisen können. Mit Verspätung gelingt ihm dies nun in Heidenheim. Neun Tore hat er bislang erzielt. Darunter der Premieren-Doppelpack in Stuttgart, den er gerne als Hattrick gefeiert hätte.

