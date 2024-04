TSV Schwaben gegen die kleinen Löwen unter Zugzwang

Plus Soll der Aufstieg realisiert werden, muss das Bayernliga-Team von Trainer Matthias Ostrzolek auch gegen den TSV 1860 München II erfolgreich sein. Türkspor Augsburg will gegen Sonthofen das Ruder herumreißen.

Für den TSV Schwaben Augsburg geht es jetzt ans Eingemachte. Fünf Spieltage vor dem Saisonfinale führen die Violetten das Feld der Fußball-Bayernliga Süd mit drei Punkten Vorsprung vor dem SV Erlbach an und haben sich damit eine ausgezeichnete Ausgangsposition im Kampf um den Aufstieg erarbeitet. „Doch wir haben noch nichts erreicht“, sagt Spielertrainer Matthias Ostrzolek vor dem Heimspiel am Samstag (14 Uhr) gegen den TSV 1860 München II im Ernst-Lehner-Stadion.

Auch Ligakonkurrent Türkspor Augsburg will nach zuletzt zwei Niederlagen endlich wieder punkten. Am Samstag geht es für die Mannschaft von Trainer Ajet Abazi ins Allgäu zum formstarken 1. FC Sonthofen (Anpfiff 15.30 Uhr).