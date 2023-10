Fußball

vor 28 Min.

Türkspor Augsburg will die Serie reißen lassen

Türkspor Augsburg steckt in der Bayernliga in einer Ergebniskrise. Trainer Abazi erklärt, was sich ändern muss, um wieder zu punkten.

Türkspor Augsburg braucht weiterhin dringend ein Erfolgserlebnis. Den nächsten Anlauf auf den ersten Sieg seit Ende Juli nimmt die Mannschaft von Trainer Ajet Abazi am Sonntagnachmittag zu Hause gegen den FC Ismaning (15 Uhr). Zuletzt gab es am Dienstag allerdings in der Fußball-Bayernliga Süd einen herben Rückschlag gegen den VfR Garching. Die 2:3-Niederlage ließ die bis dahin ähnlich erfolglosen Garchinger an Türkspor vorbeiziehen. Die Augsburger stehen nun auf dem vorletzten Platz – und abermals drohen sie früh den Anschluss an die Nichtabstiegsplätze zu verlieren. Bereits jetzt sind es sechs Punkte. In Garching fehlte Trainer Abazi die Bissigkeit, sagt er, die für ihn "völlig unerklärlich" abhandengekommen sei. "Wir hatten keinen Zugriff im Mittelfeld und haben wieder unsere individuellen Fehler gehabt. Immerhin haben wir mal wieder zwei Tore geschossen, das nehmen wir positiv mit", betont der Trainer. Seine Mannschaft zeigte immer wieder, was sie leisten könne, jedoch selten über einen Großteil des Spiels. "Das müssen wir ändern. Wir müssen hinten konzentriert sein und vorne unsere Chancen machen." Vielleicht hilft es, dass Gegner Ismaning trotz zwei Siegen zuletzt auch eine turbulente Woche hinter sich hat. Nach dem Überraschungssieg gegen Spitzenreiter TSV Landsberg wurde Coach Mijo Stijepic unerwartet seinen Aufgaben entbunden. "So ein Trainerwechsel kann natürlich auch etwas bewirken, muss er aber nicht. Wir sind gewarnt", sagt Abazi. (fka)

