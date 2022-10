TV-Experte Dietmar Hamann ist einer, an dem sich die Branche reibt

Dietmar Hamann spielte für den FC Bayern, die Nationalmannschaft und Liverpool. Als Fernsehexperte macht er sich regelmäßig Feinde. Jetzt gibt es einen neuen.

Neulich in Liverpool. Auf der Pressekonferenz des hiesigen FC, der bekanntlich von Jürgen Klopp trainiert wird, gibt es eine Frage an den Übungsleiter: Ob der Mannschaft angesichts der jüngsten Negativserie "ein Funken" gefehlt habe? Klopp weiß, dass diese Kritik von Dietmar Hamann kommt und nutzt das für eine sarkastische Breitseite gegen den 49-Jährigen: Hamann sei "eine fantastische Quelle, überall respektiert". Und dann, ernst gemeint: Dass Hamann früher für die Reds spielte und mit ihnen (an der Seite des heutigen Leverkusen-Trainers Xabi Alonso) sogar die Champions League gewann, gebe ihm nicht "das Recht, zu sagen, was er will. Vor allem dann, wenn er keine Ahnung hat."

Dass jemand aus dem Fußball-Geschäft sich an seinen Äußerungen stört, ist beileibe keine neue Erfahrung für den Ex-Nationalspieler, der 2002 Vizeweltmeister wurde. Im Gegensatz zu manch anderen Ex-Profis, die es sich mit niemandem in der Branche vermiesen wollen und Einheitsbrei liefern, nimmt er kein Blatt vor den Mund.

Ex-Präsident des FC Bayern: Uli Hoeneß. Foto: Andreas Gebert, dpa

Auch Bayern-Patron Uli Hoeneß lederte schon gegen Dietmar Hamann

Uli Hoeneß titulierte ihn vor Jahren als "den Messias der Kommentatoren", weil dieser die Rolle des damaligen Bayern-Stürmers Robert Lewandowski kritisiert hatte. Das hielt und hält Hamann nicht davon ab, seinen ehemaligen Verein zu schelten. Beim aktuellen Bayern-Coach Julian Nagelsmann etwa ist er davon überzeugt, dass zwischen Team und Trainer "etwas kaputt gegangen" ist.

Den FC Augsburg kürt er hingegen seit Jahren in seiner Saisonprognose zum Absteiger - zur Freude aller Anhänger und Spieler des Bundesligisten. Falsch liegen gehört eben auch dazu. Die Zeit nannte ihn kürzlich "Deutschlands besten Fußballexperten".

2006 fiel Hamann in eine Alkohol- und Spielsucht

Hamann eigenes Leben bietet ebenfalls Reibefläche. In seiner Zeit beim FC Bayern erlitt der damals 23-Jährige einen leichten Schlaganfall. Der Oberpfälzer kämpfte sich als Profi zurück, wechselte nach England, um für Newcastle, Liverpool und Manchester City zu spielen. Nach der Karriere gab Hamann in seiner Biografie "The Didi Man" zu, nach dem Scheitern seiner Ehe sowie der Trennung von seiner Ex-Frau und den beiden Kindern im Jahr 2006 spiel- und alkoholsüchtig gewesen zu sein. Hamann hat Frieden gemacht mit seinen Dämonen. Übrigens: Zur Lage bei Klopps FC Liverpool hat er auch nach dessen Replik eine Meinung: "Dass es in Liverpool Probleme gibt, ist offensichtlich."

