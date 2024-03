Union-Profi Kevin Volland wird 180.000-Euro-Uhr gestohlen

Der Stürmer von Union Berlin war nachts in der Berliner Innenstadt unterwegs, als ein Langfinger zuschnappte. Ein Mitspieler rettete die Situation.

Neulich in Berlin-Mitte: Nachts versucht ein jugendlicher Straftäter sein Glück – und findet es in einer Gruppe Nachtschwärmer. Mit dem beliebten Stilmittel des "Antanzens" (eine Mischung aus Umarmung und Taschendiebstahl) kommt es zur Rangelei, der Antänzer zieht einem Partygänger die Armbanduhr vom Handgelenk und macht sich danach eilig davon. Soweit nichts Besonderes und ja gängiger Alltag in einer Stadt, in der RAF-Terroristen Mathe-Nachhilfe geben, die ganze Bevölkerung hohldreht weil ein Wildschwein mit einem Löwen verwechselt wird und die Bundestagswahl nachgeholt werden muss, weil Wahlergebnisse einfach geschätzt wurden.

Ein Blick auf den Wert der gestohlenen Uhr ist dann selbst für Berliner Verhältnisse ein bisschen außergewöhnlich: 180.000 Euro ist der Chronograph der Marke Patek Philippe Nautilus in Roségold nach Auskunft der Berliner Polizei wert. Der Besitzer hört wiederum auf den Namen Kevin Volland. Der Allgäuer steht seit Saisonbeginn beim bodenständigen Arbeiterklub 1. FC Union unter Vertrag und wollte in dieser Nacht den Sieg gegen die TSG Hoffenheim feiern. Das war Mitte Februar, bekannt wurde der Vorfall erst jetzt.

Jérôme Roussillon nahm die Verfolgung der Langfinger auf

Der 16-jährige Uhrendieb schien fette Beute gemacht zu haben. Volland, der gegen 3 Uhr nachts laut Polizeibericht "mit zwei weiblichen Begleiterinnen und einem Teamkollegen" unterwegs war, nahm zwar auch die Verfolgung auf, stürzte aber und verletzte sich leicht. Stürmer sind es halt gewohnt, selbst verfolgt zu werden und nicht umgekehrt. Der Langfinger hatte die Rechnung aber offenbar nicht mit den Abwehrkräften des 1. FC Union gemacht. Denn Vollands Begleiter versteht sich schon eher darauf, Gegnern hinterherzujagen: Jérôme Roussillon ist Linksverteidiger bei den Eisernen und für seine Schnelligkeit und Zweikampfstärke bekannt. Beides sind Attribute, die ihm auch in dieser Nacht zupasskamen: Der Franzose legte einen beherzten Sprint hin, packte sich den jugendlichen Langfinger am Schlafittchen und übergab ihn der Polizei.

Das Ende vom Lied: Volland hat seine Uhr zwar zurück – weil der Dieb diese während der Flucht aber auf den Boden geworfen hat, ist sie laut Polizeiauskunft "stark beschädigt". Ob sie repariert werden kann, ist bislang nicht klar. Angesichts des Gegenwerts der Uhr stellt der Fall eine echte Belastungsprobe für jede Haftpflichtversicherung dar. Die Polizei ermittelt nun wegen schweren Diebstahls und Sachbeschädigung gegen den mutmaßlichen Täter. So oder so steht eines fest: So leicht wie in dieser Saison konnte man Spieler von Union Berlin schon lange nicht mehr abziehen.