Urs Fischer ist der Macher der Erfolgsgeschichte von Union Berlin

Es ist jeden Sommer das Gleiche: Wenn es in den Saisonprognosen darum geht, die Platzierung von Union Berlin zu tippen, lautet die einhellige Meinung in den Sportredaktionen, dass das doch nicht so weitergehen könne und jetzt dann doch mal ein Rückschlag kommen müsse. Liest sich aber auch fast schon unheimlich: 2019 Aufstieg in die Bundesliga, danach die Plätze 11, 7 und zuletzt 5. Und jetzt? Rangiert Union in der Bundesliga tatsächlich als Tabellenführer.

Der Erfolg ist vor allem mit einem Namen verbunden: Urs Fischer. Der Schweizer übernahm im Sommer 2018, seither setzte der Klub zum Höhenflug an, der sich in der Euro League in Malmö (Donnerstag, 18:45 Uhr, RTL) fortsetzen soll. Allerdings ohne Fischer, der wegen einer Corona-Erkrankung fehlt.

In der Schweiz war Urs Fischer lange Zeit unter dem Radar

Der 56-Jährige war lange nur intimen Kennern des eidgenössischen Fußballs ein Begriff: Als Abwehrspieler kickte er den Großteil seiner Karriere für den FC Zürich in seiner Heimatstadt, dann acht Jahre in St. Gallen, zuletzt wieder Zürich. Der einzige Titel: 2000 Pokalsieger als Züricher Kapitän. Beim FC trainierte Fischer Jugendteams, half mal als Co-Trainer bei den Profis aus – wenig deutete auf eine spannende Karriere hin, als er mit 44 Jahren die Erstligamannschaft übernahm.

Auf der Trainerbank machte er jedoch schnell von sich reden. In seinen beiden Jahren beim FC Basel wurde er jeweils Meister und einmal Pokalsieger. 2018 folgte die Unterschrift in Berlin. Der Trainerstuhl bei Union galt bis dahin als Schleudersitz, Fischer war der sechste Trainer in vier Jahren. Der knorrige Schweizer avancierte zum Glücksgriff – und hat offenbar noch nicht genug in der Hauptstadt. Zuletzt verlängerte er seinen bis 2023 laufenden Vertrag vorzeitig. An Angeboten anderer Vereine, wie sie zahlreiche Union-Kicker stets annehmen, dürfte es nicht gefehlt haben.

Mit seiner Tochter feierte Urs Fischer im Sommer den Meistertitel

Und doch: Der Höhepunkt des Jahres fand für den heimlichen Raucher Fischer nicht in Berlin, sondern im Sommer in Lausanne statt. Riana Fischer, eine seiner beiden Töchter, gewann – natürlich mit dem FC Zürich – die Schweizer Meisterschaft. Beim Finalspiel war Fischer im Stadion und sah, wie seine Tochter in ihrem letzten Spiel den Titel holte. Ein Titel mit Union wäre wirklich nochmals eine Steigerung. Wirklich unmöglich scheint mit Fischer wenig zu sein.

