Vom Aussterben des Fußballtickets: Ein Stück Nostalgie auf Pappe

Viele Vereine setzen mittlerweile auf mobile Tickets. Das ist gut für die Umwelt, aber schlecht für Sammler. Mit der klassischen Karte verschwindet ein Erinnerungsstück.

Es dauert meist zwei bis drei Minuten, bis die E-Mail ankommt. Im Anhang sind die PDF-Dateien der Eintrittskarten, die zuvor online im Ticketshop geordert wurden. Das Design erinnert noch etwas an jene Papierstücke, die in den vergangenen Jahrzehnten aus Kassenhäuschen heraus verkauft wurden oder über die Post den Weg in den heimischen Briefkasten gefunden haben. Doch diese Exemplare sind in den vergangenen Jahren immer mehr zur Rarität geworden.

Ein Erinnerungsstück für zahlreiche Fußballfans und Sammler verschwindet still und leise im Lauf der Digitalisierung. Der treue Fan kann sich seine Karte nun selbst auf DIN A4 aus dem eigenen Drucker lassen. Teilweise reicht ein recht unspektakulär erscheinender QR-Code auf dem eigenen Smartphone schon aus. Für manche mag die Eintrittskarte freilich nur ein Stück Papier gewesen sein, das nach der Veranstaltung im Altpapier landet. Andere verbinden einiges mit der ihr.

Ein Sammlerstück: Die Eintrittskarte vom Spiel FC Augsburg gegen Tennis Borussia Berlin aus der Bundesliga-Aufstiegsrunde 1974. Foto: Markus Rosentreter

Nach dem Spiel weicht die Vorfreude der Erinnerung

Vor dem Spiel ist es die Vorfreude, danach sind es Erinnerungen. Datum, Gegner und Spielort sind darauf aufgedruckt, die Designs jeweils auf den Heimverein angepasst. Der Strichcode für das Drehkreuz ist meist auf der rechten Seite angebracht, der Preis zentral vermerkt. Im Laufe der Zeit haben sich Schriften, Werbung und Farbgebung verändert. Die wesentlichen Informationen aber sind gleich geblieben.

Mit dem Zugang ins Stadion und in den jeweiligen Block hat das Eintrittsticket bereits seinen Dienst getan. Dennoch findet es danach den Weg in Schuhkartons, Aktenordner oder Schubladen, in denen Sammler die Erinnerungsstücke aufbewahren. Oft ist der Gebrauch durch einen Knick in der Mitte erkennbar, schließlich verweilt das Papierstück während des Fußballspiels in der eigenen Hosentasche oder im Geldbeutel.

FC Augsburg gegen den FSV Frankfurt (2:1), 2. Bundesliga Süd 1975/1976 (Samstag, 04.10.1975), 10. Spieltag, 6.000 Zuschauer im Rosenaustadion Foto: Markus Rosentreter

Es ist ein Stück Papier, das mit Erlebnissen verknüpft ist. Tickets vom ersten Fußballspiel, einem furiosen Heimsieg oder dem ersten Europapokal-Match werden gut gehortet und in nostalgischen Momenten wieder herausgekramt. Es ist fast ein bisschen wie ein Blick in ein altes Fotoalbum.

Die Erinnerung an ein tristes 0:1 gegen Paderborn

Hier der erste eigene Besuch im Rosenaustadion, bei einem recht trostlosen 0:1 gegen den SC Paderborn. Schneeregen, schlechtes Spiel, Abstiegskampf, Zweite Bundesliga, Flutlicht. Im Stehplatzbereich war als Neunjähriger recht wenig zu sehen, weshalb mich die miserable Leistung nicht abschrecken konnte, meinen Vater um einen weiteren Besuch im Stadion zu bitten.

FC Augsburg – FK Pirmasens (1:2), 2. Bundesliga Süd 1975/1976 (Samstag, 20.09.1975), 8. Spieltag, 9.000 Zuschauer im Rosenaustadion Foto: Markus Rosentreter

Es folgte der Kauf weiterer Karten, die mir Zutritt zu Spielen verschafften, die man auch viele Jahre danach nicht vergisst. Ein 3:2-Sieg in letzter Sekunde in der Rosenau gegen den FC St. Pauli, bei dem FCA-Stürmer Michael Thurk einen Freistoß in die Maschen jagte oder ein 3:0-Derbysieg über die Münchner Löwen an einem sommerlichen Freitagabend. Natürlich mischen sich auch unter die eigene Sammlung Stücke, die weniger Erinnerungen wachrufen. So gesellt sich die Karte vom wenig unterhaltsamen 0:0-Unentschieden des FCA gegen den VfL Wolfsburg im eigenen Schuhkarton direkt zur Eintrittskarte für das Uefa Europa-League-Spiel gegen den FC Liverpool, das trotz des gleichen Resultats freilich deutlich besser in Erinnerung geblieben ist. Daneben liegt wiederum eine Karte vom Spiel Rot-Weiß-Oberhausen gegen Union Berlin. Zweite Bundesliga aus dem Jahr 2009, drei Euro Eintritt als Schüler für einen Stehplatz. Auch die Karte vom Ligue 1 Spiel zwischen der AS Monaco und Paris St. Germain aus dem Jahr 2015 ist zu sehen.

FC Augsburg – VfB Stuttgart (3:1), 2. Bundesliga Süd 1975/1976 (Samstag, 06.09.1975), 6. Spieltag, 20.000 Zuschauer im Rosenaustadion Foto: Markus Rosentreter

Es kommt eben einiges zusammen in diesem kleinen Karton. Es ist für Sammler ein besonderer Reiz, die bunten Papierstücke zu durchstöbern und dabei auch die Zeit etwas zu vergessen. Dass die Kartensammlung nach der Dauerkarte nur noch durch Auswärtstickets und andere Stadionbesuche in den vergangenen Jahren Zuwachs bekommen hat, schmerzt da schon ein wenig.

Der QR Code droht, das historische Ticket zu verdrängen

Nun ist der QR-Code und der heimische Drucker eine weitere Bedrohung, die den Zuwachs im Schuhkarton gefährdet. So versprüht ein Screenshot auf dem eigenen Handy herzlich wenig Charme, ebenso eine DIN A4 Seite. Diese Art von Ticket schafft es, sofern es überhaupt noch zum Ausdruck kommt, nur in die Tonne. Es ist schlicht kein Unikat mehr, das Material ist schlechter und auch das Format ist anders. Die gleiche Eintrittskarte ließ sich für ein Spiel eben auch nicht mehrmals kaufen. Eine ramponierte Papierseite kann mit der PDF-Vorlage auch nachträglich mehrere Male ausgedruckt werden. Die Zeit schreitet in der Bundesliga voran und der FC Augsburg ist nicht der einzige Verein, der neue Wege in der Ticketfrage geht.

Mehrere Bundesligisten setzen auf elektronische Tickets. Ein Weg, der den Käufern Versandkosten spart und der auch der sehr geschändeten Umwelt guttut. CO2-Emissionen, die durch den Versand entstehen, werden eingespart. Ebenso das Papier. Gegen einen Aufpreis von vier Euro gibt es beim FCA zwar noch die Dauerkarte im Scheckkarten-Format. Sie besteht aus recyceltem PVC. Bei einer Online-Umfrage haben sich die Mitglieder des FCA aber mehrheitlich für die digitale Variante ausgesprochen. Das ist auch aus Sicht des Vereins, der um Nachhaltigkeit bemüht ist, nachvollziehbar.

Natürlich ist es geschickt, mit dem Smartphone nicht nur bezahlen zu können, sondern dort auch seinen Mitgliedsausweis und die Dauerkarte zu haben. Es geht schneller, bargeldlos und unkompliziert. Aber dem leidenschaftlichen Ticketsammler wird auch etwas fehlen. Etwas, nach dem man vermutlich nicht im Mailpostfach oder dem überfüllten Handyalbum stöbern wird.