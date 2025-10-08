Wo ist die deutsche Taylor Swift?

Ausnahmsweise kann Donald Trump diesmal nichts dafür. Dem rüstigen Senioren wird viel zur Last gelegt, was gerade in den USA und auch auf globaler Ebene nicht so gut klappt. Konflikte groß und klein, Einschränkung der Meinungsfreiheit, das Aushöhlen der Demokratie – derlei unschöne Problemfelder. Einheimische Sportler distanzieren sich immer wieder von ihrem Präsidenten. Sie verzichteten mitunter auf einen obligatorischen Empfang beim Staatsoberhaupt, wenn es darum ging, den präsidialen Handschlag für Meisterehren zu erwidern.

Trump scheut auch nicht davor zurück, Anpassungen im Regelwerk des ur-amerikanischen Footballs zu kritisieren. Zu Beginn der Saison bezeichnete er eine Änderung zur Vermeidung von Verletzungen als „Weichei-Regel“, die schlecht sei für Amerika und die NFL. Verweicheiung kann er gar nicht ab. Insofern dürfte Trump die Strafe missfallen, die Jonathan Gannon zu zahlen hat. Der Trainer der Arizona Cardinals muss 100.000 Dollar zahlen, weil er einen seiner Spieler nach einem folgenschweren Fehler in die Seite boxte. Dass nun der Präsident aber für den gewalttätigen Ausbruch des Coaches verantwortlich sei, wird wohl niemand behaupten.

Donald Trump kritisiert NFL-Regeln und äußert sich zu Taylor Swift

Auch für den Mittelfinger emporstreckenden Jerry Jones ist der Präsident nicht verantwortlich. Der Besitzer der Dallas Cowboys hatte nach einem Sieg gegen die New York Jets seine Finger nicht richtig sortiert und so sah sich die Tribüne dem Mittelfinger ausgesetzt. Alles nur ein Versehen, wie der 82-Jährige beteuerte. Er habe lediglich seine Finger verwechselt. „Ich wollte eigentlich den Daumen hoch zeigen“, sagte er später. „Wenn man will, kann man es einen Unfall nennen.“

Die NFL bietet abwechslungsreiche Unterhaltung, muss aber wohl auf den feuchten Traum aller Vermarkter verzichten. Taylor Swift wird in dieser Saison nicht beim Super Bowl als Halbzeit-Act auftreten. Das gehe nicht, solange ihr Verlobter Travis Kelce seine Gesundheit riskiere, sagte sie in einem Interview. Trump dürfte das nur recht sein. Einige seiner Äußerungen (unter anderem: „Ich hasse Taylor Swift“) lassen vermuten, dass er kein großer Fan der Künstlerin ist.

In Deutschland sind derlei Auseinandersetzungen undenkbar. Frank-Walter Steinmeier würde sich nicht zu einer derart dezidierten Wortwahl hinreißen lassen. Vor allem aber ist nicht bekannt, dass etwa die Frau von Joshua Kimmich eine Sängerin von Welt-Format ist.