Wächst beim DFB eine goldene Generation heran?

Erstmals seit 2015 steht die deutsche U17-Nationalmannschaft im EM-Finale. Noch besteht die Mannschaft aus unbekannten Talenten. Ein solches war einst auch mal WM-Siegtorschütze Mario Götze.

Kickerkarrieren können natürlich auf Hinterhöfen, Bolzplätzen oder Baggerseewiesen beginnen. Mitunter schaffen es sogar Quereinsteiger wie DFB-Rekordtorschütze Miroslav Klose, von der Bezirksliga noch in die Bundesliga zu wechseln. Gängige Praxis jedoch sieht anders aus. In den Nachwuchsleistungszentren (NLZ) der Republik werden die größten Talente zusammengepfercht, um auf den harten Alltag eines Berufsfußballers vorbereitet zu werden. Schon in jungen Jahren tragen sie die Trikots von Bayern München, Borussia Dortmund oder des FC Schalke 04, ihren Tag takten Training, Spiele und Schule.

Wer es in eine der U-Nationalmannschaften des Deutschen Fußball-Bundes ( DFB) geschafft hat, hat folglich schon etliche Auswahlverfahren erfolgreich absolviert. Hoffnungen werden mit den Talenten verknüpft, nicht nur eigene, sondern auch die des DFB. Wenn also eine U17-Nationalmannschaft in ein EM-Finale einzieht, schmückt das einerseits den Verband. Zugleich wachsen die Erwartungen, eine Generation aufbauen zu können, die nicht nur im Nachwuchs Erfolge verzeichnet, sondern ebenso einmal im Erwachsenenfußball. Dort will der DFB mittelfristig dem Mittelmaß entkommen.

Letztmals holte ein DFB-Team 2009 den EM-Titel mit der U17

In Ungarn haben sich die unter 17-Jährigen ins Endspiel gegen Frankreich gekämpft (Freitag, 20 Uhr, live uefa.tv). Gegen Polen lag die Mannschaft von Trainer Christian Wück zweimal zurück, um letztlich 5:3 zu gewinnen. Im Viertelfinale hatten die Deutschen nicht weniger dramatisch mit 3:2 im Elfmeterschießen gegen die Schweiz gewonnen. Angeführt wird die Mannschaft von Kapitän Noah Darvich (SC Freiburg). Seine Mannschaft glaube an den Titel und sei bereit, betonte er.

Für den DFB endet eine längere Zeit des Wartens. Letztmals hatte eine U17 vor acht Jahren in einem EM-Finale gestanden. Auch damals traf Deutschland auf Frankreich. Den Titel sicherten sich die Nachbarn, bei denen ein gewisser Dayot Upamecano (heute FC Bayern München) verteidigte. Niklas Dorsch, der beim FC Augsburg unter Vertrag steht, hat an dieses Turnier nicht die besten Erinnerungen. Im ersten Gruppenspiel brach er sich das Wadenbein, die EM war gelaufen.

Den letzten EM-Titel mit der U17 holte Deutschland übrigens im Jahr 2009. Unter anderem mit Mario Götze, dem WM-Helden von 2014. Vielleicht wächst derzeit eine goldene Generation heran. Den Namen Darvich sollte man sich merken.