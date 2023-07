Warum es gut ist, dass bei Hertha BSC alle vier Dárdais wieder vereint sind

Hertha BSC geht die Saison mit der vollen Ladung Dárdai-Power an: Papa Pál ist Trainer, seine Söhne Palkó, Márton und Bence Spieler. Das eröffnet ungeahnte Chancen.

Die Konstellation, dass der Vater als Trainer an der Seitenlinie steht, während der Sohn in kurzen Hosen dem Ball nachjagt, gibt es von der F-Jugend bis in den Europapokal. So richtig ideal ist sie selten. Und egal, wie streng der Papa war, ein Grundverdacht blieb: Spielt der Sohn jetzt nur, weil der Vater Trainer ist? Alles nicht so einfach.

Bei der Hertha aus Berlin hat man sich von Zweifeln dieser Art ganz offensichtlich gründlich frei gemacht. Erst kürzlich gab der Bundesliga-Absteiger die Verpflichtung von Palkó Dárdai bekannt. Der 24-jährige Sohn von Trainer Pal Dárdai stammt aus der Hertha-Jugend, spielte bereits bis Januar 2021 im Klub und wird dort nun nicht nur auf seinen Vater, sondern auch auf seine Brüder Márton, 21, und Bence, 17, treffen.

Der Vierertisch im Mannschaftsbus ist ab jetzt fest in Dárdai-Hand

Drei Söhne und der Vater als Trainer – kann das gut gehen? Klare Antwort: Das geht ja eigentlich gar nicht anders, wenn die Dárdais endlich mal die ungarische Variante von Schafkopf spielen wollen. Dazu braucht es eben vier Spieler. Klare Sache, dass dann der beste Vierertisch im Mannschaftsbus dauerhaft für den Coach und seine Jungs reserviert sein muss.

Clan-Chef Pál kann auf eine eingespielte Truppe zählen: Wenn dem Boss nach dem Spiel der Sinn nach einer hopfigen Erfrischung samt Zigarrenpause steht, wissen seine Jungs von klein auf, wer das Bier bringt, wo die Gläser stehen, wo das Pfandgut abzustellen oder der Aschenbecher geparkt ist. Spätestens beim Anblick dieser gut geölten Servicemaschine werden auch die letzten Bedenken der übrigen Berliner Kadermitglieder wie weggewischt sein.

Beim Jüngsten gilt: Was beim Überraschungsei klappt, geht auch beim Kicken

Und dann kann man auch über das hinwegsehen, was bei allen Familien mit drei oder mehr Kindern stets passiert: Ist man beim ersten Nachwuchs noch streng und hält das beim zweiten Kind noch ein wenig durch, sind beim Jüngsten alle Schranken durchbrochen und alle elterlichen Widerstände aufgegeben worden. Bedeutet also: Wenn der junge Bence will, dass er statt im Mittelfeld lieber im Sturm spielt, dann wird so lange gequengelt, bis der Papa nachgibt. Was beim Überraschungsei an der Supermarktkasse klappt, funktioniert schließlich auch bei der Aufstellung der Hertha. Und wenn einer der Gegenspieler den kleinen Bence doof anguckt, sind auch seine beiden Brüder zur Stelle.

Braucht sich keiner beschweren: Nach Jahren der Grüppchenbildung im Berliner Kader ist endlich wieder ein familiärer Zusammenhalt da, im wahrsten Sinne des Wortes. Und auch die Nachfolgeregelung für die Trainerstelle ist eigentlich schon geregelt, falls mal ein Nachfolger für Pál gesucht werden sollte. Das werden die Dárdai-Jungs ganz unkompliziert unter sich regeln – mit einer Runde Schere-Stein-Papier.