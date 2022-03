Warum sich Bobic für Magath als Hertha-Trainer entschieden hat

Der 68-Jährige soll Hertha BSC vor dem Abstieg aus der Bundesliga retten. Dabei vertrauen die Berliner Verantwortlichen auch auf den Ruf des Trainers.

Die Frage ist naheliegend. Gibt es nun schon einen Sprinthügel oder muss erst einer gebaut werden? Felix Magath muss überlegen. Er schraubt an seiner Flasche Mineralwasser, nimmt den Deckel ab und schenkt sich ein Glas ein. Diesmal also keinen Tee, den Magath sonst so gerne trinkt. Zumindest früher war das so, als Magath sich immer bei Pressekonferenzen eine Tasse gegönnt hat. Früher, das war vor zehn Jahren, als Magath seine bisher letzte Station in der Bundesliga beim VfL Wolfsburg hatte.

Nun ist der 68-Jährige zurück auf der Bundesliga-Bühne, was ähnlich überraschend ist wie ein Comeback von Tatort-Kommissar Schimanksi. Beides Typen, die aus der Zeit gefallen sind. Dennoch hat Hertha BSC Magath zurückgeholt, im Kampf gegen den Abstieg soll das Urgestein helfen. Magath der Retter, wie es ihm schon häufiger gelungen ist. Als Trainer war er zuletzt bis Ende 2017 für Shandong Luneng Taishan in China tätig. Die Bundesliga hat er nur noch aus der Ferne erlebt. Zwischen ihm und den Spielern liegen verschiedene Generationen. Ob sein knallharter Stil ankommen wird?

Neuer Hertha-Trainer: In Wolfsburg ließ Felix Magath einen Sprinthügel bauen

Magath denkt nach. Ihn beschäftigt noch die Frage nach dem Sprinthügel. Die genauen Örtlichkeiten auf dem Trainingsgelände der Hertha hatte er sich am Montagmittag noch nicht angeschaut. Dafür hatte noch die Zeit gefehlt. Also wusste der neue Trainer nicht, welche Voraussetzungen er für sein intensives Training vorfinden wird. Einen Sprinthügel? In Wolfsburg hatte er einst einen bauen lassen, um die Spieler dort bis zur Erschöpfung nach oben zu jagen. In Berlin existiert ein solcher bereits, da muss sich Magath keine Sorgen machen. Ein Neubau, der in Berlin gerne mal etwas länger dauert, ist nicht nötig. Und falls ihm die Steigung zu gering ist, kann er mit seiner Mannschaft immer noch in den Süden von Köpenick ausweichen. Dort liegt der Müggelberg, die mit 115 Metern höchste natürliche Erhebung der Hauptstadt.

Acht Partien umfasst sein Vertrag, acht Partien, die über Wohl und Wehe entscheiden. Von Magath, Herthas Geschäftsführer Fredi Bobic, aber vor allem vom gesamten Verein. Ein Abstieg wäre schmerzhaft wie ein langjähriger Teeentzug für einen Liebhaber wie Felix Magath. Die Hertha taumelt der zweiten Liga entgegen. Ein kurzer Aufwärtstrend unter Tayfun Korkut war schnell dahin, die vergangenen Wochen haben große Zweifel am Ligaverbleib erbracht. Hertha reagierte, also in erster Linie Bobic, und entließ Korkut am Sonntag. Kaum einer hatte erwartet, dass die Hertha bei der Nachbesetzung der Stelle noch einen draufsetzen würde. Nach Fehlgriff Korkut war viel spekuliert worden. Auf Magath kam keiner. Warum auch?

Magath folgt auf Korkut: Spieler müssen sich online informieren

Bobic habe dagegen schon länger mit dem Gedanken an eine Magath-Rückkehr gespielt. Wohl auch, weil er offenbar festgestellt hat, dass den Hertha-Jungs die nötige Einstellung im Kampf gegen den Abstieg fehlt. „Dafür brauchten wir einen Fußballtrainer mit viel Erfahrung, eine starke Persönlichkeit, jemanden der sich einsetzt für Disziplin, eine klare, harte Hand zu zeigen und das auch im Umgang mit den Spielern einfordert. Dafür steht Felix Magath“, sagt Bobic am Montag. Er sitzt direkt neben Magath, die Vorstellung des neuen Trainers ist eine launig gestaltete halbe Stunde. Magath kokettiert mit seinem eigenen Ruf. Quälix wurde er früher genannt, viele verbinden mit ihm einen Schleifer als Trainer. Einen harten Hund, dem Disziplin und Einsatzfreude über alles gehen. „Disziplin gehört nun mal zum Sport, das kann ich nicht ändern, das habe ich nicht erfunden“, sagt der 68-Jährige. Das sei früher so gewesen, und habe sich nicht geändert. Zudem habe er häufiger bewiesen, dass er sich an Situationen anpassen könne. „Ich habe schon mit vielen Clubs erfolgreich den Klassenerhalt geschafft“, sagt Magath. Genau das wird wieder erwartet.

Die Spieler wird er erstmals am Dienstag kennenlernen. Sie hatten am Montag frei. Online haben sie erfahren, wer ihr neuer Chef ist. Der mündige Profi von heute muss sich seine Informationen eben selbst besorgen. Immerhin Peter Pekarik kennt Magath aus seiner Wolfsburger Zeit. „Ich denke mal, dass sich der ein oder andere Spieler bei ihm mittlerweile auch erkundigt hat, wie schön das jetzt wird in den nächsten Tagen“, sagt Magath. Er lächelt.