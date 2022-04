Fußball

11:04 Uhr

Wenn der Traum vom Profifußball zerplatzt

Plus In Deutschland existieren 56 Nachwuchsleistungszentren. Profifußballer in der Bundesliga werden im internationalen Vergleich nur wenige der dort Ausgebildeten.

Profifußball ist global, Mobilität ein immer wichtigerer Bestandteil des Sports. Wer ambitioniert spielt, egal wo in der Welt, träumt in der Regel davon, eines Tages in einer der fünf großen und umsatzstärksten Ligen Tore zu schießen. Namentlich sind das die italienische Serie A, die spanische La Liga, die französische Ligue 1, die englische Premier League und die deutsche Bundesliga. Die Vereine nehmen für Neuzugänge viel Geld in die Hand, wie der Rekordtransfer von Ricardo Pepi an den FC Augsburg Anfang des Jahres gezeigt hat.

