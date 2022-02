Wie Mario Basler Trainer eines Kreisligisten wurde

Einmal beim Squash seine eigenen Qualitäten überschätzt und schon landet man in den Niederungen des Amateurfußballs. So geschehen bei Mario Basler.

Squash ist eine gefährliche Sportart. Für Bänder und Gelenke gibt es wenig zu lachen, sobald der Squashball fliegt. Nicht zu unterschätzen sind tatsächlich aber auch die Langzeitfolgen. Das hat zuletzt Ex-Nationalspieler Mario Basler erfahren müssen.

Denn offenbar hat der 53-Jährige seine Squash-Fähigkeiten etwas überschätzt. Im puren Rausch der Unbesiegbarkeit ließ er sich zu folgender Wette hinreißen: Verliert er, der Super-Mario, das Squash-Duell gegen seinen Kumpel vom SC Türkgücü Osnabrück, so muss er beim Fußball-Kreisligisten als Trainer anheuern. Basler hat verloren. Ab kommenden Dienstag steht er nun an der Seitenlinie bei Türkgücü – und das laut Sportdirektor Samet Sakinmaz sogar für eineinhalb Jahre. Die Verantwortlichen freut’s. "Für uns ist es eine Ehre, dass Mario Basler ehrenamtlich bei uns als Trainer einsteigt", sagte Vorstand Caner Ciftci der Neuen Osnabrücker Zeitung. Wirklich?

Mario Basler und die Trainerbank: Da ist Luft nach oben

Der Verein strebt immerhin den Aufstieg in die Bezirksliga an; aktuell stehen die Niedersachsen auf Rang zwei. Nun war Baslers bisherige Trainerkarriere allerdings nicht gerade von Erfolg gekrönt. Bei seinen fünf Stationen – namentlich Jahn Regensburg, Eintracht Trier, Wacker Burghausen, Rot-Weiß Oberhausen und Rot-Weiß Frankfurt – erreichte er einen Punkteschnitt von 1,18. Der bisherige Türkgücü-Trainer Ali Ucar, der laut Sportdirektor Sakinmaz Baslers neue "rechte Hand" wird (auf gut Deutsch also Baslers Flaschenträger), kann immerhin einen Schnitt von 2,18 Punkten pro Spiel vorweisen.

Dennoch: Den Fokus nur auf nackte Zahlen zu legen würde Basler nicht gerecht werden. Schließlich kann der Kreisligist von seiner Taktik-Expertise nur profitieren. Bereits während seiner aktiven Profilaufbahn zeigte sich Super-Mario als Visionär. Seine Lösung für Zeiten, in denen es nicht so gut läuft: "Vielleicht sollten wir mal einen saufen gehen und uns gegenseitig auf die Fresse hauen." Auf solch innovative Lösungen sind unsere Trainer-Streber à la Julian Nagelsmann oder Domenico Tedesco bisher nicht gekommen.

Bier und Kippe sind fortan gern gesehen

Und überhaupt – es wird Zeit, dass Basler das größte Problem im deutschen Fußball anpackt, welches er im SPORT1 "Doppelpass" einst selbst diagnostiziert hat: Es gibt einfach keine Typen mehr. Keiner darf mehr "eine Zigarette rauchen oder in der Öffentlichkeit mal ’n Bierchen trinken". Kein Wunder also, dass die deutschen Kicker im vergangenen Jahr bereits im EM-Achtelfinale rausgeflogen sind.

Lesen Sie dazu auch

Gut, dass es wenigstens auf Kreisebene jetzt wieder einen richtigen Typen gibt. Ob die örtlichen Brauereien davon profitieren können, lässt sich derzeit noch schwer abschätzen. Eines ist jedenfalls sicher: Die Zeiten des Schönwetter-Fußballs sind vorbei.