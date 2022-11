WM 2022: So sehen Sie Wales – England live im TV und Stream

In der Gruppenphase der WM 2022 trifft England auf Wales. Hier finden Sie alle Infos rund um das Spiel, zur Übertragung und zum Live-Ticker.

Seit dem 20. November 2022, dem Tag des Eröffnungsspiels zwischen Gastgeberland Katar und Ecuador, das Ecuador mit 2:0 für sich entscheiden konnte, läuft die Fußball-Weltmeisterschaft 2022 in vollen Zügen. In acht Gruppen von A bis H mit jeweils vier Mannschaften treten in der Gruppenphase insgesamt 32 Teams gegeneinander an. Am Dienstag, den 29. November ist der dritte und letzte Spieltag der Gruppe B. In der Gruppe befinden sich die Nationalmannschaften aus England, den USA, Iran und Wales. Die zwei Mannschaften mit den besten Ergebnissen nach drei Spielen sichern sich den Einzug in das WM-Achtelfinale.

Laut dem Spielplan der Fußball-WM 2022 wird am dritten Spieltag der Gruppe B das Spiel zwischen Wales und England im Ahmad bin Ali Stadium in al-Rayyan stattfinden. Das Stadion wurde ursprünglich im Jahr 2003 eröffnet, hatte damals aber nur Platz für etwa 21.000 Zuschauer. Nach der Vergabe der WM an Katar wurde das Stadion ab dem Jahr 2014 renoviert und im Jahr 2020 mit einer Kapazität von über 43.000 Sitzplätzen neu eröffnet. Bei der Fußball-WM 2022 sollen im Ahmad bin Ali Stadium sechs Gruppenspiele und ein Achtelfinale stattfinden. Insgesamt wurden für die WM sechs Stadien in Katar neu erbaut.

Wann ist der Anstoß zwischen Wales und England bei der WM 2022 in Katar? Wird die Begegnung im Free-TV und Stream übertragen? Gibt es einen Live-Ticker zum Spiel? Alle wichtigen Infos rund um das WM-Spiel Wales gegen England lesen Sie hier in diesem Artikel.

Wales vs. England in Gruppe B der Fußball-WM: Termin und Anstoß

Das Gruppenspiel zwischen Wales und England wird am Dienstag, den 29. November 2022 ausgetragen werden. Anpfiff ist um 20 Uhr deutscher Zeit, also um 22 Uhr Ortszeit in Katar.

Da es der letzte Spieltag der Gruppe B ist, wird das Spiel zwischen Wales und England zeitgleich stattfinden wie das Spiel zwischen Iran und den USA.

Wales – England: Übertragung im Free-TV oder Live-Stream?

Schlechte Nachrichten für alle, die das traditionsreiche Spiel zwischen England und Wales am Dienstagabend live verfolgen wollen: Es wird weder im Free-TV noch über einen kostenlosen Live-Stream übertragen. Wer hingegen ein MagentaTV-Abonnement besitzt, kann das Spiel live verfolgen. Das andere Spiel der Gruppe B zwischen Iran und den USA wird in der ARD und im ARD-Live-Stream übertragen. Die Übertragung des Spiels beginnt pünktlich zum Anpfiff um 20 Uhr.

Hier eine Übersicht über alle wichtigen Infos zum Spiel Wales – England:

Spiel: Wales – England , Gruppenspiel, Gruppe B

Wales – , Gruppenspiel, Gruppe B Datum: Dienstag, 29. November 2022

Dienstag, 29. November 2022 Uhrzeit: 20.00 Uhr

20.00 Uhr Stadion: Ahmad bin Ali Stadium , al-Rayyan

Ahmad bin , al-Rayyan Übertragung im Free-TV: /

/ Übertragung im Pay-TV: MagentaTV

MagentaTV Übertragung im kostenpflichtigen Live-Stream: MagentaTV

Live-Ticker zu Wales gegen England bei der Fußball-WM 2022: Alle Infos

Wer das Spiel Wales – England live verfolgen will, aber kein MagentaTV-Abo besitzt, kann den Live-Ticker verwenden. Mit dem Live-Ticker haben Sie die Möglichkeit, den kompletten Spielverlauf inklusive Aufstellung, gelben und roten Karten, sowie Auswechslungen zeitgleich zur TV-Ausstrahlung zu verfolgen.

England und Wales bei der Fußball-WM im direkten Vergleich: Ein traditionsreiches Spiel

Nachdem England und Wales beide Teil des Vereinigten Königreichs sind, verspricht die Partie eine hitzige Stimmung. Es ist ein traditionsreiches Spiel, das in der Geschichte bereits 103 Mal stattgefunden hat. Auch wenn England den Großteil davon gewann, 68 um genau zu sein, hatte auch Wales seine Sternstunden in dem Duell. Insgesamt 14 Mal konnte das kleine Land als Sieger vom Platz gehen. Das letzte Aufeinandertreffen der beiden Nationalmannschaften im Jahr 2020 konnte England mit 3:0 für sich entscheiden. Auch bei dieser WM sieht es für England deutlich besser aus, das Team um Kapitän Harry Kane führt die Tabelle der Gruppe B mit vier Punkten an, Wales ist dagegen auf dem letzten Platz mit gerade mal einem Punkt. Der höchste Sieg in dem Duell gelang übrigens England im Jahr 1896, damals gewann man die Partie mit 9:1. Dass es dieses Mal so viele Tore werden, ist allerdings eher unwahrscheinlich.