Als der Fußball Spaniens Trainer Enrique vollkommen egal war

Luis Enrique trainiert die spanische Nationalmannschaft. Er weiß, dass es Wichtigeres gibt. Vor wenigen Jahren starb seine Tochter mit nur neun Jahren.

Fußball war nicht mal mehr die schönste Nebensache der Welt. Überhaupt: Es gab keine anderen Sachen mehr. Als die Ärzte im März 2019 die Diagnose stellten, konnte und wollte sich Luis Enrique nicht mehr auf Fußball konzentrieren. Seine Tochter Xana war an Knochenkrebs erkrankt. Enrique ließ sich an der Seitenlinie von seinem Freund und Assistenten Robert Moreno vertreten. Im Juni schließlich trat Enrique endgültig von seinem Posten als spanischer Nationaltrainer zurück. Im Alter von neun Jahren starb Enriques Tochter noch im August des gleichen Jahres.

Und weil das Leben weitergeht, weitergehen muss, spielte kurz darauf der Fußball dann eben doch wieder eine Rolle. Kurzzeitig sogar die Hauptrolle im spanischen Gesellschaftsleben. Die Geschichte brachte ja auch alles mit. Freud, Leid, Freundschaft, Tod. Enrique wollte wieder auf seinen angestammten Posten als Nationaltrainer zurückkehren. Moreno – sein Freund – hatte auch zugesagt, jederzeit für ihn wieder ins zweite Glied zurück zu rücken. "Wenn Luis eines Tages zurückkommen will, würde ich erfreut zur Seite treten und mit ihm zusammenarbeiten. Er ist mein Freund, und Freundschaft kommt vor allem anderen", sagte Moreno. Aber dann stand eine Europameisterschaft bevor. Oder: Schien bevor zu stehen. Corona hielt ja auch den Fußball in Geiselhaft. Moreno also wollte erst nach der EM wieder Enriques Assistent werden. Enrique wollte sofort zurück. Die Freundschaft der beiden zerbrach. Enrique bezeichnete seinen ehemaligen Freund als "illoyal".

Die Freundschaft zwischen Enrique und Moreno zerbrach

Zusammen hatten sie zuvor auf der Trainerbank mit dem FC Barcelona das Triple aus Champions League, Pokal und Meisterschaft gewonnen. Für Luis Enrique war die Tätigkeit bei den Katalanen auch eine Rückkehr. Er war bereits als Spieler für Barca aufgelaufen – nachdem er zuvor beim Erzrivalen Real Madrid angestellt war.

Am Sonntag nun trifft Enrique mit seiner Auswahl auf die deutsche Elf. Ein Sieg – und Deutschland ist ausgeschieden, während Spanien im Achtelfinale steht. Mithelfen soll dabei auch der Freund seiner älteren Tochter. Barcelona-Star Feran Torres ist mit Sira liiert. Im ersten Gruppenspiel erzielte er zwei Tore beim 7:0-Sieg gegen Costa Rica. Bei der schönsten Nebensache der Welt.

Die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar steht in der Kritik, auch in der Redaktion haben wir ausführlich darüber diskutiert. Eine Einordnung, warum wir das Sportevent dennoch ausführlich journalistisch begleiten, lesen Sie in diesem Text.

