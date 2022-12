Fußball-WM 2022

vor 5 Min.

Das plant Fifa-Boss Gianni Infantino als nächstes

Plus In Katar sind offenbar erste Weichen gestellt worden, dass bei der WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko in zwölf Vierer-Gruppen gespielt wird und die Frauen-WM 2027 in Südafrika stattfindet.

Von Frank Hellmann Artikel anhören Shape

Auch den Abtransport nach der gigantischen Fußball-Show hat Katar noch perfekt organisiert. Abertausende WM-Gästen traten ohne größere Verzögerungen die beiden vergangenen Tage ihre Heimreisen an. Das Kontrastprogramm erlebten neben internationalen Touristen und etlichen Argentiniern am Montag auch die Funktionäre, Trainer und Scouts des Deutschen Fußball-Bundes ( DFB), die in Frankfurt mal wieder stundenlang aufs Gepäck warteten, weil am größten deutschen Flughafen immer noch Personal fehlt. Manch einer dachte bereits anderthalb Jahre voraus, wenn bei der EM 2024 in Deutschland noch viel mehr Besucher als gerade in Katar erwartet werden.

