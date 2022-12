Das sind die Erkenntnisse der Fußball-WM in Katar

Plus Die Fifa stellt die Trends der WM vor: Sichere Abwehr, treffsichere Stürmer – alles, was die Deutschen eben nicht haben. Dafür aber einen Mittelfeldmann, der das Spiel prägen wird.

An der West Bay von Doha hängen sie noch, die überlebensgroßen Bilder von Fußballern, die diese WM im Wüstenstaat hätten prägen sollen. Nicht jede Abbildung war im Rückblick ein Volltreffer, aber es muss ja nicht überall Lionel Messi erscheinen. Weshalb am Ende auch noch Xherdan Shaqiri, der bereits im Achtelfinale verabschiedete Schweizer Dribbler, von einem glitzernden Hochhaus strahlte.