Der deutschen Mannschaft fehlt es schlicht an Qualität

Deutschland gewinnt gegen Costa Rica - aber weil Spanien gleichzeitig gegen Japan verliert, ist die WM für das DFB-Team vorbei. Die deutsche Mannschaft ist einfach kein Spitzenteam.

Die deutsche Nationalmannschaft hat das Achtelfinale nicht am Donnerstagabend gegen Costa Rica verspielt. Sie muss das Aus in der Vorrunde einzig im missratenen ersten Turnierspiel suchen, als man sich 20 miserable Minuten erlaubt hatte. Spitzenmannschaften können sich so etwas erlauben – aber dazu gehören die Deutschen nicht.

Vor allem in der Defensive fehlt es an Qualität. Es bringt auch nichts, die Schuld bei den Spaniern zu suchen, die gegen Japan verloren haben. Schließlich hatten es die Deutschen nicht besser gemacht.

Flick steht nun vor der Aufgabe, eine Mannschaft zu formen, die bei der EM 2024 im eigenen Land zumindest ein Kandidat für das Halbfinale ist. Das ist sie derzeit nicht. Dass sich die deutsche Mannschaft bei drei aufeinanderfolgenden Turnieren frühzeitig verabschiedete, liegt nicht an falschen Trainerentscheidungen oder Pech. Es ist ein klares Zeichen, dass es derzeit schlicht an der notwendigen Klasse fehlt, um sich erfolgreich mit den besten Mannschaften der Welt zu messen. Es ist eine äußerst schwierige Aufgabe für Flick, die in Deutschland zu finden.

Lesen Sie dazu auch