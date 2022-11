WM 2022: So sehen Sie Deutschland live in TV und Stream.

Wie können die Fans die WM-Spiele von Deutschland live im Fernsehen und Stream sehen? Wir erklären die Übertragungsrechte und nennen TV-Termine, Datum und Uhrzeit.

Im Winter 2022 steigt die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar. Die deutsche Nationalelf hat die Qualifikation für Katar als erste europäische Mannschaft geschafft. Wo und wann man die Spiele der deutschen Nationalmannschaft live im Free-TV und Live-Stream sehen kann, erfahren Sie hier. Bei ARD oder ZDF oder nur im Pay-TV, etwa bei Magenta TV, Sky oder DAZN? Wir geben Antwort und verraten zudem die Senderechte bzw. Übertragungsrechte sowie Termine, Uhrzeit und Datum.

WM 2022: So sehen Sie die Spiele von Deutschland live im Fernsehen und Stream

48 Spiele der Fußball-Weltmeisterschaft 2022 in Katar werden bei ARD und ZDF live in TV und Stream übertragen – und das gratis im Free-TV bzw. im kostenlosen Stream. Zu den 48 Partien zählen neben allen Begegnungen der deutschen Nationalmannschaft auch das Eröffnungsspiel, die Halbfinal-Partien und das Finale der WM 2022. Alle 64 Spiele der WM 2022 sieht man nur bei Magenta TV live in TV und Stream.

16 Spiele der Fußball-WM 2022 sind ausschließlich bei der Telekom zu sehen. Dabei geht es um WM-Partien im Achtel- und Viertelfinale sowie um das Spiel um Platz 3, vorausgesetzt, dass Deutschland daran nicht teilnimmt. Dann wären wieder ARD und ZDF live im Free-TV am Start. Sky und DAZN sowie Sport1 oder Eurosport zeigen nach aktuellem Stand keine Spiele der Fußball-WM 2022 live im Fernsehen oder Stream.

Die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar wird im kostenlosen Free-TV von den öffentlich-rechtlichen Sendern Das Erste und ZDF live übertragen. ARD und ZDF strahlen 48 der 64 WM-Spiele aus – für die ersten drei deutschen Partien steht inzwischen fest, welcher Sender überträgt. Auf MagentaTV werden exklusiv 16 Spiele gesendet. Welche das sind, wird im Laufe des Jahres bekannt gegeben.

ARD oder ZDF? Alle WM-Spiele der deutschen Nationalmannschaft mit Live-Infos

Die WM- Spiele der Vorrunde senden die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF .

senden die öffentlich-rechtlichen Sender Ein WM-Achtelfinale mit deutscher Teilnahme überträgt das ZDF ,

mit deutscher Teilnahme überträgt das , das WM-Viertelfinale mit Deutschland die ARD ,

mit die , das WM-Halbfinale das ZDF und

das und das WM-Finale die ARD .

Das sind die Spiele in der Übersicht:

23. November 2022, 14 Uhr: Deutschland gegen Japan ( ZDF , MagentaTV)

, MagentaTV) 27. November 2022, 20 Uhr: Deutschland gegen Spanien ( ARD , MagentaTV)

gegen ( , MagentaTV) 1. Dezember 2022, 20 Uhr: Deutschland - Costa Rica ( ZDF , MagentaTV)

Wir aktualisieren an dieser Stelle, sobald die weiteren Spieltage und deren Übertragung bei ARD oder ZDF feststehen.

Lesen Sie dazu auch

Deutschland-Spiele: Aufstellung

Wie spielt Deutschland? Hier sehen Sie immer die aktuelle Aufstellung der deutschen Nationalmannschaft, die immer kurz vor den jeweiligen Spielen veröffentlicht wird.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den Inhalt der dpa anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die dpa-infocom GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten. Die Einwilligung kann jederzeit von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Mehr Infos zur WM 2022: