FCA-Spieler Stanic drückt Kroatien weiterhin die Daumen

Plus FCA-Profi Jozo Stanic ist derzeit an einen kroatischen Erstligisten ausgeliehen. Er erzählt, wie er die bittere Niederlage der Kroaten gegen Argentinien erlebte.

Auf der einen Seite ein strahlender und blendend aufspielender Lionel Messi als Kapitän der siegenden Argentinier. Auf der anderen Seite ein sichtlich enttäuschter und kämpfender Luka Modric als Kapitän von Kroatien. Das war das Bild, das sich nach dem 0:3 den ebenfalls enttäuschten kroatischen Fans und dem Augsburger Jozo Stanic im Kreise seiner Teamkollegen des Erstligisten NK Varazdin im Trainingslager in Ciovo am Bildschirm nach dem Halbfinale der Fußball-Weltmeisterschaft bot.