Füllkrug auf der Bank: So will Deutschland ins Achtelfinale einziehen

Gegen Costa Rica muss für die deutsche Nationalmannschaft ein Sieg her, um in die K.-o.-Spiele einzuziehen. Dafür braucht es natürlich: Tore. Wer die erzielen soll.

Alle lieben Lücke: Nach dem wichtigen Tor gegen Spanien, das Deutschland die Chancen auf den Einzug ins Achtelfinale der WM bewahrt hat, ist Niclas Füllkrug der neue Star am DFB-Himmel. Das Trikot mit der Nummer neun verkauft sich gut und selbst eine Stürmer-Legende wie Miroslav Klose ergreift Partei für den Angreifer von Werder Bremen. Klose, der 2014 Weltmeister mit der deutschen Mannschaft wurde, hatte der Bild über Füllkrug gesagt: "Er bringt ein sehr ordentliches Paket für einen Stürmer mit: Er ist abschlussstark in der Box, beidfüßig und kopfballstark." Folglich sei der 29-Jährige ein Kandidat für die Startelf im alles entscheidenden Gruppenspiel gegen Costa Rica (20 Uhr).

Für das entschiedende Gruppenspiel sitzt Füllkrug zum Start trotzdem nur auf der Bank: Stattdessen steht der zuletzt verletzte Leroy Sané in der Startformation. Dabei ist zu erwarten, dass Costa Rica einen recht defensiven Ansatz wählen wird. Im Gegensatz zu den Deutschen hat die Mannschaft ja auch schon einen Sieg – ein 1:0 gegen Japan – erzielt.

Costa Rica reicht bereits ein Unentschieden für den Einzug ins Achtelfinale der WM

Den Lateinamerikanern aber würde schon ein Remis für das Achtelfinale reichen, falls Japan nicht gegen Spanien gewinnt. Auch deswegen geht Flick von einem Gegner aus, der sein Heil vorwiegend in der Defensive suchen wird. In den bisherigen beiden Spielen schoss das Team Costa Ricas insgesamt ein Mal auf das gegnerische Tor. Dieser Schuss aber hat für drei Punkte gereicht. Eine beeindruckende Effizienz und somit in etwa das Gegenstück zu den Deutschen, die es vor dem Tor bisher an Abgeklärtheit haben vermissen lassen. Es bleibt aus deutscher Sicht zu hoffen, dass die Ladehemmung nun vorbei ist.

Die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar steht in der Kritik; auch in der Redaktion haben wir ausführlich darüber diskutiert. Eine Einordnung, warum wir das Sportevent dennoch ausführlich journalistisch begleiten, lesen Sie in diesem Text.

