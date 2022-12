In Paris feiern die Fans schon wie bei einem WM-Finale

In Paris begann der Fußball-Abend in Feierlaune – doch für den Fall von möglichen Ausschreitungen in der Nacht waren tausende Einsatzkräfte im Einsatz.

Eine erste Explosion der Freude erfolgte nach nur sieben Minuten Spiel: In der Pariser Bar im Montmartre-Viertel, die das so gespannt erwartete WM-Match Frankreich gegen Marokko am Mittwochabend live übertrug, gab es kein Halten mehr für die Gäste, als Théo Hernandez den Ball so früh mit einer akrobatischen Geste ins gegnerische Tor katapultierte. „On va gagner“, „wir werden gewinnen“, tönte es bis auf die Straße. Die zweite Explosion der Jubelschreie folgte in der 79. Minute beim Tor von Kolo Muani.

Französische Fans feiern, marokkanische Fans bangen

In der französischen Hauptstadt fühlte sich die Stimmung bereits gestern Abend an wie bei einem vorzeitigen Finale. Nicht nur die französischen Fans feierten, auch die marokkanischen Anhänger hofften und bangten hemmungslos bis zuletzt. Sie trafen sich mit Freunden zuhause, in einer der vielen Bars oder vor einer Leinwand auf dem Messegelände der französischen Hauptstadt, wo tausende Anhänger der „Löwen vom Atlas“ zusammenkamen.

Allein das Halbfinale erreicht zu haben, war für die marokkanische Nationalelf historisch – die aber von mehr träumte. Hatte deren Trainer Walid Regragui nicht versichert, dass es ihnen längst nicht reichte, weiter als jedes andere afrikanische Team gekommen zu sein? „Wir haben Hunger. Wir wollen ins Finale. Wir wollen, dass Afrika an der Spitze der Welt steht“, verkündete er selbstbewusst.

Tausende Polizisten sind für die Sicherheit in Frankreich im Einsatz

Auf den weihnachtlich geschmückten und schillernden Prachtstraße Champs-Élysées herrschte bis zum Abpfiff gespanntes Abwarten – die Ruhe vor dem Sturm, der im Laufe der Nacht unvermeidlich kommen würde. Lichter- und Hupkonzerte, Trauben jubelnder oder aufgebrachter, jedenfalls energiegeladene Fans, Paris hatte sich auf sie vorbereitet.

Mehrmals hatten vor allem marokkanische Anhänger nach Spielen für Negativ-Schlagzeilen gesorgt. Befürchtet wurden auch die üblichen Randalierer, die solche Ereignisse suchen, um Krawall zu machen. Aufgrund der Furcht vor Ausschreitungen kam ein Großaufgebot an Polizisten und Gendarmen zum Einsatz: 10.000 waren es landesweit, davon die Hälfte in Paris. Sie sollten sicherstellen, dass die Nacht ruhig verhältnismäßig ruhig blieb und ein freudvolles Feiern überwog.

