Spielplan zur Fußball-WM 2022: Das sind die Termine und Gruppen

Spielplan der Fußball-WM 2022: Hier finden Sie den aktuellen Zeitplan, alle Termine und Gruppen der Weltmeisterschaft in Katar.

Fußball-Weltmeisterschaft 2022 in Katar. Mit dem Eröffnungsspiel vor geplanten 60.000 Zuschauenden startet die Weltmeisterschaft im Fußball im Gastgeberland Katar am 21. November 2022. Deutschland hat als erste Mannschaft Europas die Qualifikation zur WM geschafft. Alle Infos zu den Spielterminen, zum Spielplan und den Anstoßzeiten der Gruppenspiele, der letzten Runde und den Spielen der K.o.-Phase finden Sie hier.

Insgesamt gehören 32 Mannschaften zu den qualifizierten Teams der WM 2022 in Katar, die allesamt um den Weltmeistertitel spielen – in acht Spielstätten tragen die Mannschaften 64 WM-Spiele aus.

Fußball-WM 2022 in Katar: Eröffnung und Finale

Vom 21. November bis zum 18. Dezember wird die WM 2022 im Wüstenstaat Katar ausgetragen. Das kürzeste WM-Turnier seit 1978 ist von den Veranstaltern bewusst in den Winter datiert worden, da sommerliche Temperaturen von bis zu 50 °C keine optimalen Rahmenbedingungen für ein hochrangiges Turnier gewesen wären. Um 13.00 Uhr Ortszeit (11.00 Uhr MEZ) eröffnet der Gastgeber das Turnier am 21. November im Al-Bayt-Stadion vor 60.000 Zuschauenden. Das Finale wiederum wird am 18. Dezember um 18.00 Uhr Ortszeit (16.00 Uhr MEZ) im Lusail-Stadion vor 80.000 Fans ausgetragen.

Termine und Rahmenkalender der Fußball-WM 2022:

Auch der Spielplan für die Fußball-WM 2022 in Katar steht nun fest. Insgesamt 32 Mannschaften aus aller Welt konnten sich für die WM 2022 qualifizieren. Aufgrund der Ukraine-Krise und der Corona-Pandemie entschied sich erst im Juni, welche Teams sich die letzten Plätze bei der WM 2022 sichern konnten.

Bis zu vier Spiele sind bei der Fußball-WM in Katar pro Tag geplant. Da die Wege innerhalb der Spielstätten kurz und keine Flüge notwendig sind, bleibt den Spielern zwischen den Spielen genug Regenerationszeit – die Fans wiederum erhalten an allen Spieltagen ein straffes und spannendes Programm.

Die Zeitverschiebung von Katar nach Deutschland beträgt eine Stunde. Die Anstoßzeiten nach deutscher Zeit sind festgelegt auf 11.00 Uhr, 14.00 Uhr, 17.00 Uhr und 20.00 Uhr in der Gruppenphase. Ab dem 29. November, mit den entscheidenden Spielen der Gruppenphase, liegen die Anstoßzeiten bei 16.00 Uhr und 20.00 Uhr. Die Endrunde der WM 2022 soll in Katar in nur 28 statt wie gewöhnlich 32 Tagen ausgerichtet werden. Darum werden mehr Spiele pro Tag ausgetragen als zuletzt üblich.

Das ist der Rahmenterminkalender der WM 2022 in Katar im Überblick:

Gruppenphase : 20. November 2022 bis 2. Dezember 2022

20. November 2022 bis 2. Dezember 2022 Entscheidungen Gruppenphase : 29. November 2022 bis 2. Dezember 2022

29. November 2022 bis 2. Dezember 2022 Achtelfinals: 3. bis 6. Dezember 2022

3. bis 6. Dezember 2022 Viertelfinals: 9. und 10. Dezember 2022

9. und 10. Dezember 2022 Halbfinals: 13. und 14. Dezember 2022

13. und 14. Dezember 2022 Spiel um den dritten Platz: 17. Dezember 2022, 16.00 Uhr



17. Dezember 2022, 16.00 Uhr Finale: 18. Dezember 2022, 16.00 Uhr



Die deutschen WM-Spiele in der Übersicht: Termine

Die deutsche Nationalelf spielt bei der WM 2022 wie folgt:

Datum Teams Anstoß 23. November 2022 Deutschland - Japan 14.00 Uhr 27. November 2022 Deutschland - Spanien 20.00 Uhr 1. Dezember 2022 Deutschland - Costa Rica 20.00 Uhr

WM 2022 in Katar: Spielplan und Anstoßzeiten der Gruppenphase

Den genauen WM-Spielplan mit Terminen und Mannschaften zur Gruppenphase finden Sie hier:

Spieltag 1:

Datum Uhrzeit Team 1 Ergebnis Team 2 Gruppe 20.11.2022 17.00 Uhr Katar

Ecuador A 21.11.2022 14.00 Uhr England

Iran B 21.11.2022 17.00 Uhr Senegal

Niederlande A 21.11.2022 20.00 Uhr USA

Wales B 22.11.2022 11.00 Uhr Argentinien

Saudi Arabien C 22.11.2022 14.00 Uhr Dänemark

Tunesien D 22.11.2022 17.00 Uhr Mexiko

Polen C 22.11.2022 20.00 Uhr Frankreich

Australien D 23.11.2022 11.00 Uhr Marokko

Kroatien F 23.11.2022 14.00 Uhr Deutschland

Japan E 23.11.2022 20.00 Uhr Belgien

Kanada F 24.11.2022 11.00 Uhr Schweiz

Kamerun G 24.11.2022 14.00 Uhr Uruguay

Südkorea H 24.11.2022 17.00 Uhr Portugal

Ghana H 24.11.2022 20.00 Uhr Brasilien

Serbien G





Spieltag 2:

Datum Uhrzeit Team 1 Ergebnis Team 2 Gruppe 25.11.2022 11.00 Uhr Wales

Iran B 25.11.2022 14.00 Uhr Katar

Senegal A 25.11.2022 17.00 Uhr Niederlande

Ecuador A 25.11.2022 20.00 Uhr England

USA B 26.11.2022 11.00 Uhr Tunesien

Australien D 26.11.2022 14.00 Uhr Polen

Saudi Arabien C 26.11.2022 17.00 Uhr Frankreich

Dänemark D 26.11.2022 20.00 Uhr Argentinien

Mexiko C 27.11.2022 11.00 Uhr Japan

Costa Rica E 27.11.2022 14.00 Uhr Belgien

Marokko F 27.11.2022 17.00 Uhr Kroatien

Kanada F 27.11.2022 20.00 Uhr Spanien

Deutschland E 28.11.2022 11.00 Uhr Kamerun

Serbien G 28.11.2022 14.00 Uhr Südkorea

Ghana H 28.11.2022 17.00 Uhr Brasilien

Schweiz G 28.11.2022 20.00 Uhr Portugal

Uruguay H

Spieltag 3:

Datum Uhrzeit Team 1 Ergebnis Team 2 Gruppe 29.11.2022 16.00 Uhr Niederlande

Katar A 29.11.2022 16.00 Uhr Ecuador

Senegal A 29.11.2022 20.00 Uhr Wales

England B 29.11.2022 20.00 Uhr Iran

USA B 30.11.2022 16.00 Uhr Tunesien

Frankreich D 30.11.2022 16.00 Uhr Australien

Dänemark D 30.11.2022 20.00 Uhr Polen

Argentinien C 30.11.2022 20.00 Uhr Saudi-Arabien

Mexiko C 01.12.2022 16.00 Uhr Kroatien

Belgien F 01.12.2022 16.00 Uhr Kanada

Marokko F 01.12.2022 20.00 Uhr Japan

Spanien E 01.12.2022 20.00 Uhr Costa Rica

Deutschland E 02.12.2022 16.00 Uhr Südkorea

Portugal H 02.12.2022 16.00 Uhr Ghana

Uruguay H 02.12.2022 20.00 Uhr Serbien

Schweiz G 02.12.2022 20.00 Uhr Kamerun

Brasilien G

Fußball-WM 2022: Spielplan und Termine in den K.o.-Runden

Achtelfinale:

Viertelfinale:

Datum Uhrzeit Team 1 Ergebnis Team 2 09.12.2022 16.00 Uhr Sieger AF 5

Sieger AF 6 09.12.2022 20.00 Uhr Sieger AF 1

Sieger AF 2 10.12.2022 16.00 Uhr Sieger AF 7

Sieger AF 8 10.12.2022 20.00 Uhr Sieger AF 3

Sieger AF 4

Halbfinale:

Datum Uhrzeit Team 1 Ergebnis Team 2 13.12.2022 20.00 Uhr Sieger VF 2

Sieger VF 1 14.12.2022 20.00 Uhr Sieger VF 4

Sieger VF 3

Spiel um den dritten Platz:

Datum Uhrzeit Team 1 Ergebnis Team 2 17.12.2022 16.00 Uhr Verlierer HF 1

Verlierer HF 2

Finale:

Datum Uhrzeit Team 1 Ergebnis Team 2 18.12.2022 16.00 Uhr Sieger HF 1

Sieger HF 2

WM 2022 in Katar: Das sind die Gruppen

Bei der Fußball-WM 2022 in Katar gibt es zu Beginn acht verschiedene Gruppen mit jeweils vier Teams. Die zwei besten Mannschaften jeder Gruppe schaffen den Einzug in das WM-Achtelfinale.

Deutschland hat sich als erste europäische Mannschaft für die WM qualifiziert. Die Nationalmannschaft trifft in der Gruppenphase in Gruppe E auf Japan, Spanien und Costa Rica.

Hier finden Sie alle Gruppen bei der Fußball-WM 2022 im Überblick:

Gruppe A

Katar

Ecuador

Senegal

Niederlande

Gruppe B

England

Iran

USA

Wales

Gruppe C

Argentinien

Saudi-Arabien

Mexiko

Polen

Gruppe D

Frankreich

Australien

Dänemark

Tunesien

Gruppe E

Spanien

Costa Rica

Deutschland

Japan

Gruppe F

Belgien

Kanada

Marokko

Kroatien

Gruppe G

Brasilien

Serbien

Schweiz

Kamerun

Gruppe H

Portugal

Ghana

Uruguay

Südkorea

Fußball-WM und Corona

Alle Neuigkeiten den internationalen Kalender der WM betreffend und Informationen, inwieweit die Corona-Regeln bei der Fußball-WM 2022 umgesetzt werden, finden Sie in den Pressemitteilungen der FIFA.com.

Weltmeisterschaft 2022: Tickets & Karten

Der Verkauf von Hospitality-Paketen für die Fußball-Weltmeisterschaft läuft seit Ende 2020/Anfang 2021. Informationen zum Kartenverkauf für die FIFA Fußball-Weltmeisterschaft Katar 2022 finden Sie hier.

