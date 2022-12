Trotz Niederlage: Der Stolz des Walid Regragui

Marokkos Trainer zeigt sich nach der Niederlage nicht wie ein Geschlagener. Er richtet sein Ziel gleich in die Zukunft - die nahe wie auch die ferne.

Mit erhobenem Haupt und nicht mit der Enttäuschung des Verlierers im Gesicht trat Walid Regragui gegen Mitternacht vor die internationale Presse und verteilte erst einmal Lob an seine Spieler: "Ich habe den Spielern gesagt, dass ich stolz auf sie bin, seine Majestät ist es auch, und die Welt ist stolz auf Marokko." Üblicherweise quittieren die marokkanischen Reporter derlei Sätze des neuen Trainer-Stars mit Beifall.

Mit effizientem Fußball und dem Selbstbewusstsein eines Weltmeisters beendeten die Franzosen im Halbfinale am Mittwochabend den Höhenflug der Marokkaner, die am Ende zwar verdient mit 2:0 geschlagen wurden, wenngleich das Ergebnis nicht auf den Spielverlauf schließen lässt. Das Überraschungsteam dieser WM war mindestens einem Tor ganz nahe, doch es fehlte ihnen die Kaltschnäuzigkeit im Abschluss.

Vor vier Monaten kannte noch niemand den Trainer

"Die Atlas-Löwen verlieren gegen Frankreich trotz einer heroischen Leistung", schreibt das marokkanische Blatt Telquel und Le Matin titelte: "Marokko am Fuß des Finals erhobenen Hauptes gestoppt." "Gegen Frankreich zahlst du für den kleinsten Fehler", sagte der Trainer, der erst vor vier Monaten das Team übernommen hatte und den vorher in der Fachwelt niemand kannte, nach der Niederlage. "Wir haben das Maximum gegeben, das ist das Wichtigste."

"In Sachen Qualität und Taktik konnten wir absolut mithalten. Allerdings fehlte uns die Physis", analysierte Regragui in der Pressekonferenz im Al-Bayt-Stadion. Er habe zu viele Spieler aufs Feld schicken müssen, "die nur bei 60 oder 70 Prozent waren". Dass er weite Strecken des Spiels ohne seine Eckpfeiler in der Abwehr verteidigen musste, beklagte er nicht wirklich: "Wir hatten ein paar Verletzte, das war zu viel für uns." Abwehrchef Nayef Aguerd fehlte aufgrund einer Erkältung und Kapitän Romain Saiss musste nach 20 Minuten verletzungsbedingt ausgewechselt werden.

"Wir sind froh, diesen Kurs gemacht zu haben, aber wir hatten das Gefühl, dass uns diese berühmten kleinen Details fehlen, die sie zum Weltmeister machen", sagte er mit Blick auf den Gegner Frankreich, der am Sonntag gegen Argentinien um die Titelverteidigung spielt.

Walid Regragui geht nicht als Geschlagener, im Gegenteil: "Wir sind weiter gekommen als Brasilien, Spanien oder Deutschland. Das ist großartig für uns", sagte der 47-Jährige. "Wir haben den Afrikanern gezeigt, dass man mit den Großen mithalten kann." Das aber müsse sein Team jetzt regelmäßig zeigen und beweisen, dass es kein Zufall war." Ein neues Ziel hat er auch schon im Visier: Im Januar 2024 wird der Afrika-Cup gespielt: "Ich bin ehrgeizig, wir wollen ihn gewinnen." Sein Fazit: "Natürlich sind wir enttäuscht, aber wir wussten schon vorher, dass wir etwas Besonderes erreicht haben."

Walid Regragui hat noch etwas vor bei der WM

Während in der Fußball-Fachwelt dem Spiel um Platz drei am Sonnabend (16 Uhr) kein hoher Stellenwert zugeschrieben wird, sieht Walid Regragui das anders: "Wir müssen hart arbeiten, es ist noch nicht zu Ende." Mental werde das Spiel gegen die Kroaten schwierig, "aber wir wollen Dritter werden", sagte der Trainer, und: "Das Wichtigste ist für uns alle, dass wir hinterher aufrecht stehen, mit Stolz herausgehen und sagen können, wir haben auf sehr hohem Niveau bei der WM gespielt."

Die Fußballweltmeisterschaft in Katar steht in der Kritik, auch in der Redaktion haben wir ausführlich darüber diskutiert. Eine Einordnung, warum wir das Sportevent dennoch ausführlich journalistisch begleiten, lesen Sie in diesem Text.