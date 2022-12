Unser WM-Podcast: Bierhoff weg, Flick bleibt - ist das alles?

Oliver Bierhoff ist weg und Hansi Flick bleibt Trainer. Wie geht es nun weiter beim DFB? Darum geht es in der neuen Folge unseres WM-Podcasts.

Der erste Schock ist verdaut, personelle Konsequenzen gezogen. Für Oliver Bierhoff endete mit dem Vorrunden-Aus der deutschen Nationalmannschaft in Katar seine Zeit beim DFB. Anders als Bierhoff, konnte sich Hansi Flick im Job halten. Der Bundestrainer wird die Mannschaft auf die EM 2024 im eigenen Land vorbereiten. Aber kann es das schon an personellen Neuerungen sein? Muss da vielleicht doch noch ein Impuls von außen kommen. Darüber unterhalten sich Tilmann Mehl und Florian Eisele in der aktuellen Folge unseres WM-Podcasts.

Die WM steuert auf die Zielgerade zu - allerdings ohne das deutsche Team. Ob Fredi Bobic der richtige Mann ist, um beim DFB für frischen Wind zu sorgen: zumindest fraglich. Mit derlei Fragen müssen sich die Mannschaften im Viertelfinale nicht beschäftigen. Aber wer wird denn nun eigentlich am Ende Weltmeister und was hat das bitte mit einer TV-Serie zu tun - darum geht es in der aktuellen Folge unseres WM-Podcasts.

Die Themen im Podcast: Nachrichten aus Augsburg und der Welt

Der Podcast "Nachrichtenwecker" wird im Wechsel von den Redakteuren Manuel Andre, Lisa Pausch und Greta Prünster moderiert. Sie stellen die Themen zusammen, die in Augsburg wichtig sind und wichtig werden. Daneben geben Journalisten der Augsburger Allgemeinen einen Einblick in ihre Arbeit. In den Sonderfolgen zur Weltmeisterschaft berichten aus Katar Tilmann Mehl und aus Augsburg Florian Eisele.

Die Fußballweltmeisterschaft in Katar steht in der Kritik, auch in der Redaktion haben wir ausführlich darüber diskutiert. Eine Einordnung, warum wir das Sportevent dennoch ausführlich journalistisch begleiten, lesen Sie in diesem Text.