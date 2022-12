Unser finaler WM-Podcast: Von der Gier und anderen Erfolgsmodellen

Im letzten Teil unseres WM-Podcasts ziehen unsere Redakteure ein Fazit: Wer war der Mann des Turniers? Wer ist der Favorit im WM-Finale? Was ist mit dem DFB?

Nur noch zwei Spiele, dann ist die Fußball-WM in Katar auch schon wieder Geschichte: Wenn am Sonntag um 16 Uhr Argentinien und Frankreich das Finale des Turniers bestreiten, treffen zwei Teams aufeinander, die nach Meinung unserer Podcast-Redakteure nicht unbedingt den Sympathiepreis gewinnen werden, aber über herausragende und recht unterschiedliche Stärken verfügen. Was für die bissigen Argentinier mit dem sechsfachen Weltfußballer Lionel Messi und was für die coolen Franzosen mit ihrem Sturmstar Kylian Mbappé spricht, gibt es in dem letzten WM-Sonderpodcast des Nachrichtenweckers zu hören.

Außerdem wird ein allgemeiner Blick auf die WM geworfen, die wie kein zweites Turnier in der Fußballgeschichte polarisierte: Wer war der Mann des Turniers? Welche Mannschaft hatte richtig, richtig viel Glück und was ist eigentlich gerade die aktuelle Lage beim krisengeschüttelten Deutschen Fußball-Bund, bei dem die Taskforce unter der Woche die Arbeit aufgenommen hat?

Die Fußballweltmeisterschaft in Katar steht in der Kritik, auch in der Redaktion haben wir ausführlich darüber diskutiert. Eine Einordnung, warum wir das Sportevent dennoch ausführlich journalistisch begleiten, lesen Sie in diesem Text.