Unser WM-Podcast: Das Mega-Debakel ist perfekt – und jetzt?

Erneut ist die einst große Mannschaft Deutschland nach der Vorrunde einer WM gescheitert. Das ist umso ärgerlicher, weil 2024 eine EM im eigenen Land stattfindet.

Jahrelang galt bei einer Fußball-WM: Egal wie schlecht sich die deutsche Mannschaft im Vorfeld präsentiert hatte - beim Turnier ist eigentlich immer das Viertelfinale drin. Mindestens. Spätestens nach dem Ausscheiden der Mannschaft von Hansi Flick ist die DFB-Auswahl diesen Ruf los. Zwar gewann Deutschland sein Spiel gegen Costa Rica mit 4:2, schied aber wegen des Siegs Japans gegen Spanien in der Gruppenphase aus. Über die Folgen dieses Debakels sprechen unser WM-Reporter Tilmann Mehl und Florian Eisele in der aktuellen Folge unseres WM-Podcasts.

Die Bestandsaufnahme fällt nicht gut aus. Das ist besorgniserregend - vor allem deswegen, weil im Sommer 2024 das nächste Turnier im eigenen Land ansteht. Deutschland wird die EM 2024 ausrichten. Nach derzeitigem Stand spricht wenig bis nichts für eine Neuauflage des Sommermärchens von 2006. Welche Lehren nun beim DFB gezogen werden müssen, was sich ändern muss und ob das überhaupt noch möglich ist - darum geht es in der aktuellen Folge unseres WM-Podcasts.

Die Fußballweltmeisterschaft in Katar steht in der Kritik, auch in der Redaktion haben wir ausführlich darüber diskutiert. Eine Einordnung, warum wir das Sportevent dennoch ausführlich journalistisch begleiten, lesen Sie in diesem Text.