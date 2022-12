Fußball-WM 2022: So läuft die Übertragung beim Viertelfinale am 9. Dezember

Beim Viertelfinale der WM 2022 heute am Freitag, 9. Dezember 2022, stehen zwei Spiele an. Hier finden Sie die Termine und weitere Infos wie die Übertragung im Free-TV oder Stream.

Drei Viertel aller WM-Teilnehmer der Endrunde 2022 sind rausgeflogen - acht verbliebene Teams kämpfen in Katar noch um den Titel. Am Freitag, den 9. Dezember stehen die ersten zwei Viertelfinal-Partien der Weltmeisterschaft an. Geht es nach den Buchmachern, ist die Favoritenrolle besonders im ersten Spiel zwischen Kroatien und Brasilien klar verteilt. Im zweiten Duell des Tages stehen sich die Niederlande und Argentinien gegenüber. Wir erklären, wie und wann Fußball-Fans die Übertragung dieser beiden Spiele live im TV oder im Live-Stream verfolgen können.

Fußball-WM 2022 heute live: Kroatien gegen Brasilien im Viertelfinale

Obwohl Kroatien bei der vergangenen WM in Russland Vize-Weltmeister wurde, besitzt die Mannschaft von Trainer Zlatko Dalić und dem alternden Mittelfeld-Star Luka Modric (37) eher Außenseiter-Chancen auf den Gewinn der Trophäe. Im Viertelfinale wartet auf die Südeuropäer der wohl schwerste Brocken: Brasilien. Mit nur einem Sieg aus bislang vier Auftritten haben die Kroaten bislang nicht wirklich überzeugt, im Achtelfinale gelang ein hart umkämpfter Triumph im Elfmeterschießen über tapfere Japaner. Gegner Brasilien avancierte auch dank einer fulminanten 4:1-Gala gegen Südkorea in der Runde der letzten 16 für Viele zum Topfavoriten des Turniers, die Samba-Künstler von Coach Tité lieferten gegen das letzte verbliebene asiatische Team eine beeindruckende Vorstellung, inklusive Traumtoren.

So ist es nicht verwunderlich, dass von den meisten Experten die "Selecao" als klarer Favorit in der Begegnung Kroatien - Brasilien bewertet wird. Oder erwischt Kroatiens Keeper Dominik Livakovic gegen den fünfmaligen Weltmeister einen weiteren Sahnetag und bringt Neymar, Richarlison und Co. zur Verzweiflung? Im Penaltyschießen gegen Japan konnte der Schlussmann drei Elfmeter parieren.

Ist die WM-Partie zwischen Kroatien und Brasilien live im Free-TV zu sehen? Es gibt eine schlechte Nachricht für all jene, die nicht zahlendes Mitglied der Telekom-Plattform Magenta sind: Das Aufeinandertreffen wird nämlich weder in der ARD noch im ZDF übertragen!

Viertelfinale 1 der WM 2022: Kroatien - Brasilien

- Datum: Freitag, 9. Dezember 2022

Freitag, 9. Dezember 2022 Uhrzeit Anstoß: 16 Uhr (MEZ)

16 Uhr (MEZ) Stadion: Education City Stadium , ar-Rayyan

, ar-Rayyan Übertragung im Free-TV: -

- Kostenloser Live-Stream: -

- Übertragung im Pay-TV: MagentaTV (kostenpflichtig)

Viertelfinale der Fußball-WM in Katar am 9. Dezember 2022: Niederlande gegen Argentinien

Im zweiten Viertelfinale des Tages stehen sich am Freitag die Niederlande und Argentinien gegenüber. Auch hier scheint die Favoritenrolle eher bei den Südamerikanern zu liegen, doch ist das wirklich so? Der "Oranje"-Kader ist unter Ex-Bayern-Trainer Louis van Gaal noch ungeschlagen - und das gilt nicht nur für die WM 2022, sondern die gesamte, dritte Amtszeit des "Tulpengenerals" und ältesten Trainers der Endrunde in Katar. Seine Auswahl konnte sich bislang von Spiel zu Spiel steigern, im Achtelfinale gelang ein überzeugender Sieg gegen die USA. Shootingstar ist Angreifer Cody Gakpo vom PSV Eindhoven mit drei WM-Treffern. Doch auch mannschaftlich agierte die Auswahl der Niederlande beeindruckend, im Viertelfinale steht am Freitag Abend der erste echte Härtebrocken des Turniers an: Argentinien.

Doch auch die "Gauchos" um Superstar Lionel Messi haben bislang nicht ausnahmslos geglänzt, konnten jedoch die unrühmliche Auftaktpleite gegen Saudi-Arabien (1:2) ausmerzen und doch noch den Sieg in Gruppe C erringen. Im Achtelfinale hat die Mannschaft von Trainer Lionel Scaloni Australien knapp mit 2:1 bezwungen, die Niederlande dürften da schon ein wesentlich härterer Gegner sein.

Im Gegensatz zum ersten Viertelfinale des Tages ist die Partie zwischen der Niederlande und Argentinien jedoch auch live im Free-TV oder im Live-Stream zu sehen: Sowohl die ARD als auch MagentaTV bieten eine Übertragung des Klassikers zwischen dem dreimaligen Vize-Weltmeister (Holland) und dem zweimaligen Weltmeister (Argentinien) an.

Viertelfinale 2 der WM 2022: Niederlande - Argentinien

- Datum: Freitag, 9. Dezember 2022

Freitag, 9. Dezember 2022 Uhrzeit Anstoß: 20 Uhr (MEZ)

20 Uhr (MEZ) Stadion: Lusail Iconic Stadium , Lusail

, Lusail Übertragung im Free-TV: ARD

Kostenloser Live-Stream: ARD

ARD Übertragung im Pay-TV: MagentaTV (kostenpflichtig)

Fußball-WM 2022 live und im Ticker: Kroatien - Brasilien und Niederlande - Argentinien

Anhänger, die sich am Freitag eine oder gar beide Viertelfinal-Begegnungen der WM in Katar nicht live im TV oder im Live-Stream ansehen können - oder wollen - haben eine attraktive Alternative: Bei uns im Live-Ticker verpassen Sie kein Highlight der Übertragungen zwischen Kroatien und Brasilien sowie der Niederlande und Argentinien. Sie erfahren aus erster Hand, welche Mannschaften sich das Halbfinal-Ticket sichern und in der Vorschlussrunde um den Finaleinzug kämpfen dürfen.