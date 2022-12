Fußball-WM 2022: Übertragung und Termine beim Viertelfinale am 10. Dezember

Welche Spiele laufen bei der WM 2022 heute live im Free-TV und Stream? Im Viertelfinale stehen am 10. Dezember 2022 zwei weitere Termine an.

Das Teilnehmerfeld der WM 2022 hat sich in den vergangenen Tagen stark gelichtet: Von ursprünglich 32 gestarteten Teams haben aktuell noch sechs Mannschaften die Chance auf die Trophäe. Am Freitag fanden bereits zwei Viertelfinals statt, Samstag, 10. Dezember 2022, folgen die übrigen zwei Partien der Runde der letzten Acht. Und diese Duelle haben es in sich.

Mit Marokko und Portugal stehen sich zwei Teilnehmer mit enormer Euphorie gegenüber. Dabei handelt es sich um eine Begegnung, bei der die Karten nur zunächst klar verteilt scheinen. Im zweiten Duell stehen sich am Samstag England und Frankreich gegenüber. Wir verraten, wie Fußball-Fans die Übertragung dieser beiden Spiele live im TV oder im Live-Stream verfolgen können und wann der jeweilige Anstoß terminiert ist.

Viertelfinale der Fußball-WM 2022 live: Marokko gegen Portugal am 10. Dezember 2022

Die einzig verbliebene afrikanische Landesauswahl ist zwar (laut Buchmachern neben Kroatien) der vermeintlich größte Außenseiter im Viertelfinale, jedoch hat die Mannschaft von Trainer Walid Regragui den ein oder anderen namhaften Kicker in ihren Reihen. Spieler wie der Ex-Dortmunder Achraf Hakimi ( Paris), Hakim Ziyech vom FC Chelsea oder Noussair Mazraoui vom FC Bayern spielen allesamt bei europäischen Topklubs, dazu kommt mit Keeper Bono einer der besten Torhüter der spanischen Primera Division (FC Sevilla).

Im Achtelfinale konnte der Underdog die favorisierten Spanier aus der WM befördern, nach torlosem Remis gelang der Triumph im Elfmeterschießen, was zum großen Teil an Schlussmann Bono lag. Mit Portugal wartet bei der Fußball-WM das nächste iberische Team auf Marokko. Und dieses Duell verspricht Spannung: Die Auswahl von Trainer Fernando Santos qualifizierte sich mit einer 6:1-Gala gegen die Schweiz für das Viertelfinale und zeigte besonders offensiv enorme Qualität. Superstar Cristiano Ronaldo scheint seinen Nimbus auch bei Portugal ein Stück weit verloren zu haben - und durfte nicht von Beginn an ran.

Homogenität, Kombinationssicherheit und Torgefahr strahlte der Europameister von 2016 jedoch auch ohne "CR7" aus und zeigte, dass es in dieser Form auch zum ganz großen Wurf in Katar reichen könnte. Das Viertelfinale zwischen Marokko und Portugal können Fußballfans im Free-TV verfolgen. Das ZDF bietet eine Live-Übertragung an, außerdem kann das Match bei MagentaTV der Telekom live gesehen werden:

Viertelfinale 3 der WM 2022: Marokko - Portugal

- Datum: Samstag, 10. Dezember 2022

Samstag, 10. Dezember 2022 Stadion: Al Thumama Stadium , Doha

, Uhrzeit Anstoß: 16 Uhr (MEZ)

16 Uhr (MEZ) Übertragung im Free-TV: ZDF

Übertragung im Pay-TV: MagentaTV (kostenpflichtig)

(kostenpflichtig) Übertragung im kostenlosen Live-Stream: ZDF

WM 2022 heute live: Viertelfinale England gegen Frankreich

Das vierte und letzte Ticket für das Halbfinale wird am Samstagabend zwischen England und Titelverteidiger Frankreich vergeben. Das "Mutterland des Fußballs" konnte sich bislang einmal die WM-Krone (1966) aufsetzen, die Franzosen konnten neben 2018 auch im Jahr 1998 die Trophäe holen. Die Briten setzten sich in Gruppe B als Tabellenführer durch, im Achtelfinale behielt die Mannschaft von Trainer Gareth Southgate mit 3:0 über den Senegal die Oberhand.

Der Kader der "Three Lions" ist gespickt mit Premier-League-Stars, auch Jude Bellingham von Borussia Dortmund zeigt bei der WM-Endrunde in Katar bislang überzeugende Leistungen und ist vermehrt in den Fokus von europäischen Topklubs gerückt.

England kann im Viertelfinale nahezu in Bestbesetzung antreten, während der amtierende Weltmeister Frankreich zumindest in der Abwehr mit Problemen zu kämpfen hat: Benjamin Pavard (FC Bayern) ist bei Trainer Didier Deschamps ins Hintertreffen geraten, doch auch der neue Rechtsverteidiger Jules Koundé vom FC Barcelona konnte seinen Coach nicht zufriedenstellen und sorgte für einen Halsketten-Eklat. Offensiv ist der Kader von Frankreich jedoch mit Stars gespickt, allen voran Kylian Mbappé von Paris St. Germain.

Da scheint selbst der endgültige Ausfall von Real-Madrid-Stürmer Karim Benzema (Oberschenkelverletzung) kaum mehr ins Gewicht zu fallen. Die gute Nachricht für Fußballfans: Auch das zweite WM-Viertelfinale des Tages kann im Free-TV live verfolgt werden, neben MagentaTV ist auch das ZDF mit an Bord und sendet eine Übertragung der Partie England gegen Frankreich:

Viertelfinale 4 der WM 2022: England - Frankreich

- Frankreich Datum: Samstag, 10. Dezember 2022

Samstag, 10. Dezember 2022 Uhrzeit Anstoß: 20 Uhr (MEZ)

20 Uhr (MEZ) Stadion: Al-Bayt Stadium, al-Chaur

Al-Bayt Stadium, al-Chaur Übertragung im Free-TV: ZDF

Kostenloser Live-Stream: ZDF

ZDF Übertragung im Pay-TV: MagentaTV (kostenpflichtig)

Fußball-WM 2022 live und im Ticker: Marokko - Portugal und England - Frankreich

Sie sind am Samstag (10. Dezember) verhindert und können sich die Übertragung der Viertelfinalspiele der WM in Katar nicht live ansehen? Sowohl für die Begegnung zwischen Marokko und Portugal als auch des Klassikers zwischen England und Frankreich bieten wir einen Live-Ticker an, bei dem kein Highlight verpasst wird. Welche zwei Mannschaften lösen das Halbfinal-Ticket für die Endrunde 2022?