Wir malen uns eine Fußball-Weltmeisterschaft im Regenbogenland

Die WM ist vorbei, die nächste ist schon vergeben. Und dann? Immer weniger Länder können das Turnier austragen. Da liegt eine Lösung recht nahe.

Wäre richtig blöd, wenn jetzt nicht wenigstens ein paar Rückschlüsse gezogen werden würden. Also praktisch aus der Vergangenheit für die Zukunft lernen. Weil der Gianni Infantino ist ja auch ein harmoniebedürftiger Mann. Da hat er sicherlich keine Lust darauf, nochmal den bösen Onkel spielen zu müssen und ein paar unbelehrbaren Europäern ihre bunte Binde abzunehmen. Könnt ihr am Ende der WM wieder abholen!

Daher vielleicht dann doch das nächste Mal einen Standort für die weltbesten Fußballer aussuchen, an dem auch Männer Männer oder Frauen Frauen küssen dürfen. Am besten einen, wo nicht tausende Arbeiter angestellt werden müssen, um Stadion in sengender Hitze hochzuziehen. Für die kommende WM hat die Fifa diesbezüglich eine weise Wahl getroffen. Wenn 2026 die USA, Kanada und Mexiko die Weltmeisterschaft austragen, dann stehen die Arenen schon seit langer Zeit. Das auswärtige Amt warnt derzeit zwar vor der Reise in etliche Gebiete Mexikos. Bandenkriminalität, drogenbedingte Gewalt und so. Irgendwas ist aber eben auch immer. Kann man ja noch in den Griff bekommen. Vielleicht einfach durch die Kopie des katarischen Überwachungsstaates.

Katar ist ein Vorbild in puncto Nachhaltigkeit

Schwieriger wird es schon beim Thema Nachhaltigkeit. Vorbild: Katar. Kein einziger Inlandsflug war nötig, um von einem Spielort zum anderen gelangen. Nun werden Miesepeter sagen, dass der ökologische Fußabdruck für die Bauten aber einen ganzen Kontinent unter sich begraben könnte. Kann ja nun aber die Fifa nichts dafür, dass die Stadion legende Profitmaximierungssau noch nicht entdeckt wurde.

Für die WM 2030 braucht es ein Regenbogen-Land, in dem in Bundestraßen-Entfernung Stadien für 48 Mannschaften stehen, die Kriminalitätsrate auf Gummibärenland-Level steht und der Fußball Teil der Kultur ist. Wo Greta, Elon, Kim und Conchita gleichermaßen Spaß haben.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: SID

Oder aber man kickt einfach wieder in Katar. Da stehen immerhin schon schöne Stadien. Dann wären die Arbeiter auch immerhin nicht nur für eine verrückte Idee gestorben. Sondern für zwei.

Lesen Sie dazu auch