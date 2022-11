Zeitverschiebung und Anstoßzeiten bei der Fußball-WM 2022 in Katar

Wann sind die WM-Spiele aus Katar in Deutschland zu sehen? Alle Infos zu den Anstoßzeiten der Spiele aus der Gruppen- oder Finalphase finden Sie hier.

Fußball-WM Katar 2022: Gibt es eine Zeitverschiebung zwischen Katar und Deutschland? Sind die Spiele tagsüber oder nur nachts zu sehen? Wann exakt sind die Anstoßzeiten für die Spiele der WM aus Katar? Infos zur Zeitverschiebung und eine Übersicht über die Anstoßzeiten erhalten Sie hier.

Zeitverschiebung bei der Fußball-WM 2022 in Katar

Gibt es eine Zeitverschiebung zwischen Deutschland und Katar, wo seit November 2022 die Fußball-WM stattfindet? Und wie groß ist der Zeitunterschied zwischen Katar und Deutschland?

Katar bzw. Doha liegt in der Zeitzone UTC+3. Das bedeutet, dass es in Katar drei Stunden später als in der koordinierten Weltzeit ist. Die deutsche Zeitzone, MEZ, ist UTC+1, also eine Stunde später als in der Weltzeit.

Die Zeitverschiebung im Winter beträgt zwischen Katar und Deutschland also nur zwei Stunden. In Katar ist es zwei Stunden später als in Deutschland. Europäische Fans können die WM-Spiele also jederzeit tagsüber verfolgen.

Anstoßzeiten der WM 2022 in Katar nach MEZ

In der Gruppenphase der WM, die von 20. November bis 2. Dezember 2022 ausgetragen wird, finden regulär vier Spiele pro Tag statt. Ausnahmen bildeten der 20. November (ein Spiel) und der 21. November (zwei Spiele). An den ersten beiden Spieltagen gelten die Anstoßzeiten 11, 14, 17 und 20 Uhr. Am letzten Gruppenspieltag werden Partien parallel ausgetragen und zwar die aus der gleichen Gruppe. Die Anstoßzeiten sind in diesem Fall 16 und 20 Uhr.

gibt es jeweils zwei Spiele pro Tag mit den 16 und 20 Uhr. Das WM-Halbfinale ist aufgeteilt – auf zwei Spieltage – und wird um 20 Uhr ausgerichtet.

ist aufgeteilt – auf zwei Spieltage – und wird um 20 Uhr ausgerichtet. Spiel um Platz 3 ist um 16 Uhr am 17. Dezember 2022.

ist um 16 Uhr am 17. Dezember 2022. Das Finale findet am 18. Dezember 2022 um 16 Uhr statt.

Runden Uhrzeit (MEZ) Gruppenphase 11, 14, 17, 20 Uhr Achtelfinale und Viertelfinale 16, 20 Uhr Halbfinale 20 Uhr Spiel um Platz 3 16 Uhr Finale 16 Uhr

Fußball-WM im Winter 2022

Eine entscheidende Veränderung zu vorhergehenden WM-Veranstaltungen ist die Ausrichtung der WM im Winter. Da die hohen Temperaturen im Wüstenstaat Katar keine sichere Durchführung der Veranstaltung zulassen, wurde die Endrunde vom Sommer in den Winter verlegt.