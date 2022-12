FIFA plant offenbar Revolution: Findet die WM bald alle drei Jahre statt?

Eine WM alle drei Jahre? Diesen Plan verfolgt offenbar FIFA-Boss Gianni Infantino. Eine Idee, welche für ordentlich Zündstoff sorgen könnte.

Nach der Weltmeisterschaft ist bekanntlich vor der Weltmeisterschaft. Und wenn es nach dem FIFA-Präsidenten Gianni Infantino geht, sollen Fußball-Fans in Zukunft nicht mehr so lange auf das größte Turnier des Sports warten müssen. Der schwer in der Kritik stehende Boss des Fußball-Weltverbands hatte sich zuvor schon für eine WM alle zwei Jahre ausgesprochen. Nachdem diese Idee weltweit vor allem auf Unverständnis getroffen war, hat er nun offenbar einen neuen Plan: die WM alle drei Jahre.

FIFA-WM alle drei Jahre? Infantino plant offenbar Revolution

Aus britischen Medienberichten von Guardian und Daily Mail geht hervor, dass Infantino hinter den Kulissen an einer WM-Revolution ab dem Jahr 2030 arbeitet. Früher ist eine so weitreichende Änderung des Terminplans im Fußball nicht denkbar. Eine offizielle Stellungname der FIFA gibt es bislang nicht.

Eine derartige Änderung würde den globalen Spielkalender im Weltfußball ordentlich durcheinanderwirblen. Kollisionen mit kontinentalen Turnieren wie der der Europameisterschaft wären wohl vorprogrammiert. Außerdem würde die Belastung für Spieler steigen, welche schon jetzt als enorm hoch gilt.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

FIFA würde mit der WM alle drei Jahre den Expansionskurs fortsetzen

Auch wenn die FIFA entsprechende Berichte noch nicht kommentiert hat, würde ein solcher Vorstoß in die jüngste Marschrichtung des Fußball-Weltverbands passen. Unter Infantino befindet sich dieser auf einem Expansionskurs. Die WM 2026 wird zum ersten mal mit 48 statt 32 Mannschaften stattfinden. Noch ist nicht klar, ob in Dreiergruppen oder Vierergruppen gespielt werden soll. So oder so werden es deutlich mehr Spiele als noch bei der WM 2022 in Katar sein.

Falls die FIFA die Pläne für eine WM alle drei Jahre bald öffentlich machen würde, wären die Reaktionen aus Europa und Südamerika spannend zu sehen sein. UEFA und CONMEBOL hatten sich gegen eine WM alle zwei Jahre gestellt und in diesem Zuge scharfe Kritik geübt.