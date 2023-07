Die Fußball-WM der Frauen 2023 wird in zehn Stadien in Australien und Neuseeland ausgetragen. Alle Infos rund um die Spielorte der Frauen-WM haben wir hier für Sie.

Die zehn Spielorte der Fußball-WM der Frauen 2023 befinden sich aus deutscher Sicht am anderen Ende der Welt: Neuseeland stellt als Gastgeber vier Stadien zur Verfügung und weitere sechs Spielstätten befinden sich im zweiten Gastgeberland Australien. Die beiden Länder sind uns mindestens sechs Stunden voraus – die Zeitverschiebung bei der Frauen-WM 2023 wirkt sich auch auf die Anstoßzeiten aus. Die FIFA hat den Spielplan der WM so gestaltet, dass die Partien in den antretenden Ländern zu geeigneten Zeiten stattfinden. Alle Spiele der deutschen Frauen werden nach deutscher Zeit am Vormittag ausgetragen.

Dass eine Weltmeisterschaft in zwei Ländern stattfindet, ist schon lange keine Seltenheit mehr. Die Entfernungen zwischen den Spielstätten sind bei der Frauen-WM 2023 aber rekordverdächtig. Zwischen den beiden australischen Städten Perth und Sydney liegen beispielsweise knapp 4.000 Kilometer. Wir verraten Ihnen, wo sich die Spielorte der Fußball-WM der Frauen 2023 befinden und haben alle Infos zu den Stadien für Sie.

Fußball-WM der Frauen 2023: Spielorte und Stadien in Australien

Zwei Stadien befinden sich in Sydney an der Ostküste von Australien. Das Stadium Australia ist das größte Stadion der WM und wird auch der Austragungsort des Finales am 20. August 2023 sein. Sydney ist uns während des Turniers acht Stunden voraus. Das sind die Stadien in der zweitgrößten Metropole Australiens:

Stadium Australia

Kapazität: 83.500 Plätze

Eröffnung: 6. März 1999

Architekt: Bligh Lobb Sports Architects

Sydney Football Stadium

Kapzität: 42.500 Plätze

Eröffnung: 28. August 2022

Architekt: Cox Architects

Ein weiterer Austragungsort in Australien ist die Stadt Perth, die an der Westküste des Landes liegt. Australien ist in mehrere Zeitzonen aufgeteilt und Perth hat im Vergleich zu den anderen Spielstätten mit sechs Stunden die geringste Zeitverschiebung zu Deutschland.

Lesen Sie dazu auch

Perth Oval (HBF Park)

Kapazität: 22.500 Plätze

Eröffnung: 1910

Renovierungen: 2004 und 2012

Genau wie Sydney liegt Brisbane an der Ostküste Australiens und ist mit knapp 2,5 Millionen Einwohnern die drittgrößte Stadt des Landes. Während der Frauen-WM 2023 ist uns die Metropole 8 Stunden voraus. Die dort stattfindenen WM-Spiele werden im Suncorp Stadium ausgetragen:

Suncorp Stadium

Kapazität: 52.500 Plätze

Eröffnung: 1914

Renovierungen: 1994 und 2001

Ein weiteres WM-Stadion befindet sich in Melbourne, das südwestlich von Sydney liegt und derzeit gemessen an der Anzahl der Einwohner die größte Stadt des Landes ist (Stand 2021). Der Bau des Melbourne Rectangular Stadium hat umgerechnet über 170 Millionen Euro gekostet. Weitere Details zum Stadion:

Melbourne Rectangular Stadium

Kapazität: 30.050 Plätze

Eröffnung: 7. Mai 2010

Heim-Mannschaften: Melbourne Victory , Melbourne City, Western United

Adelaide liegt an der Südküste Australiens und ist uns während der Fußball-WM der Frauen 2023 7 Stunden und 30 Minuten voraus. Hier befindet sich das kleinste Stadion, das bei der Weltmeisterschaft in Australien zum Einsatz kommt.

Hindmarsh Stadium

Kapazität: 16.500 Plätze

Eröffnung: 1960

Renovierung: 2000

Fußball-WM der Frauen 2023: Stadien und Spielorte in Neuseeland

Vier Austragungsorte der Frauen-WM 2023 befinden sich in Neuseeland. Die Zeitverschiebung zwischen Deutschland und allen Spielorten des Inselstaates beträgt zehn Stunden. Wenn es in Deutschland 12 Uhr ist, ist es in Auckland, Wellington, Dunedin und Hamilton 22 Uhr und der Tag damit schon fast vorbei. Das Eröffnungsspiel der WM findet im Eden Park in Auckland statt.

Eden Park

Kapazität: 50.000 Plätze

Eröffnung: 1900

Turniere: Cricket World Cup 1992 und 2015

Hamilton liegt südlich von Auckland und ist die drittgrößte Stadt von Neuseeland. Hier befindet sich das kleinste WM-Stadion, das bei der Frauen-WM 2023 als Austragungsstätte dient. Wissenswerte Infos im Überblick:

Waikato Stadium

Kapazität: 26.350 Plätze

Eröffnung: 1. März 2002

Turniere: Rugby-Union-Weltmeisterschaft 2011

Wellington ist die Hauptstadt und der Regierungssitz von Neuseeland. Die Stadt liegt an der Südküste der North Island und hat rund 190.000 Einwohner. Im dortigen Wellington Regional Stadium spielen unter anderem die Hurricanes, die Wellington Firebirds und Wellington Phoenix.

Wellington Regional Stadium

Kapazität: 36.000 Plätze

Eröffnung: 3. Januar 2000

Architekt: Bligh Lobb Sports Architecture

Dunedin liegt als einziger Austragungsort in Neuseeland auf der Südinsel des Landes. Der Name der Stadt bedeutet "Festung am Hügelhang". Dunedin zählt zu den größten Städten des Landes, hat aber gleichzeitig die geringste Bevölkerungsdichte aller Städte. Hier befindet sich das Forsyth Barr Stadium, in dem bereits die U-20-Fußball-Weltmeisterschaft 2015 stattfand.

Forsyth Barr Stadium

Kapazität: 30.748 Plätze

Eröffnung: Mai 2009

Architekt: Populous / Jasmax

Während der Spielplan und alle Austragungsorte der Weltmeisterschaft bereits seit geraumer Zeit feststanden, war die Frage nach der Übertragung der Frauen-WM 2023 schwierig. Die FIFA wollte zunächst nicht auf das Angebot von ARD und ZDF eingehen. Letztendlich haben sich die Öffentlich-Rechtlichen doch noch mit dem Fußballverband einigen können und werden die Übertragung des Turniers übernehmen.